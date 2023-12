LE “BOMBE” DI FINE ANNO CHE CI PIACCIONO: LA RICONOSCETE? - DIVERSI ANNI FA PARTECIPO’ ALL’ISOLA PER PAGARE UN APPARTAMENTINO AI GENITORI, OGGI E’ IMPEGNATA IN UNA GUERRA LEGALE. LA SUA FOTO POSTATA SU INSTAGRAM HA SCATENATO IL DELIRIO: “BEATA LEI, DIMAGRISCE 10 KG, MA IL SENO E IL SEDERE NON DIMAGRISCONO MAI” – “UNA VOLTA SI DOVEVA ANDARE SU YOUPORN, ORA BASTA UNA FOTO COSI” – DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Estratti dell'articolo di Federica Bandirali per corriere.it

Belen Rodriguez è tornata nel suo Paese di origine, l’Argentina di cui, come ha detto lei stessa in una storia su Instagram, “tanto avevo sentito la mancanza”. In Italia però è ancora alta l’attenzione in merito al botta e risposta social con l’ex compagno Antonino Spinalbese sull’affidamento della loro figlia Luna Marì nel giorno di Natale.

Ma la discussione (con Belen intenzionata a portare l’ex hair stylist in tribunale) è rimasta accesa anche e proprio sul viaggio in Argentina di Belen e Luna Marì -con loro c’è anche il primogenito della showgirl Santiago-: «Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio» aveva scritto Spinalbese.

E in merito è arrivata secca la replica da parte dello studio legale che sta seguendo la presentatrice in questa vicenda: «La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza - pur essendone a conoscenza da settimane - con evidenti finalità meramente ostative e strumentali» si legge in una nota firmata dall’avvocato Giuseppe Russo

