La fine con Paolo Bonolis: "Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?", domanda Fagnani. "L'ho tradito io e gliel'ho confessato quando ci siamo separati. Non l'ha presa bene…", è la rivelazione di Sonia Bruganelli. che si toglie tanti sassolini dalle scarpe: "A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti". Veleni su Laura Freddi:

“Vuoi che so’ cattiva? Laura da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando. Prima era tutta carina, ora invece …E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla …” E Fagnani: “dopo di lei il diluvio?”. “Le ho prestato pure le mie scarpe, lei carina se le è messe”, punge Bruganelli.

Terza puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Sonia Bruganelli. Nell’intervista, molto attesa dopo le polemiche scoppiate per le sue parole su ‘Ballando con le stelle’, racconta con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Facendo importanti rivelazioni sulla fine con Bonolis e non rinunciando a qualche frecciatina a Laura Freddi.

Di sé dice di essere generosa, riconosce il suo maggior difetto: “Sono una rosicona, rosico tanto”. Trasgressioni? “L’ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta”.

Non risparmia qualche frecciatina a Laura Freddi: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

Fagnani fa notare: “Non vi siete mai amate molto”. E Bruganelli: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta .Avevo paura: dicevo metti che poi lo ci mettono una…” “Insomma, dopo di lei il diluvio?” punge Fagnani . “ Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”, dice Bruganelli e la conduttrice chiude con una battuta alla sua ospite, che ride “E’ proprio tremenda lei…”

Scambi di grande ilarità, tra “test” di Fagnani sui mercatini di Roma non superati da Bruganelli e il ricordo dei libri regalati da Bonolis per conquistarla, ma anche forte intensità ed emozione nelle parole di Bruganelli sui suoi figli. Un’intervista, quindi, tutta da vedere.

BELVE

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Antonio Pascale, Giovanni Todescan, Andrea Punzo e Francesca Filiasi. Regia di Mauro Stancati.

L’appuntamento con Belve è in prima serata su Rai2; sempre disponibile on demand su RaiPlay.

