IL “BOSS” DUETTA CON MICHELLE! – IL 73ENNE BRUCE SPRINGSTEEN HA INIZIATO IL SUO TOUR EUROPEO DALLO STADIO OLIMPICO DI BARCELLONA. TRA I 55 MILA SPETTATORI ANCHE GLI OBAMA (MICHELLE È SALITA SUL PALCO E HA CANTATO), STEVEN SPIELBERG E TOM HANKS – IL CONCERTO DI IERI È IL NUMERO 3515 PER SPRINGSTEEN, CHE SCOPRÌ IL SUO AMORE PER IL VECCHIO CONTINENTE NEL 1981 NONOSTANTE ALL'EPOCA GLI RUBARONO L’ATTREZZATURA DAI CAMION E LA BIANCHERIA IN ALBERGO – PROSSIMI APPUNTAMENTI IN ITALIA: FERRARA, ROMA E MONZA - VIDEO!

Bruce Springsteen feat. Michelle Obamapic.twitter.com/XF7fsozapY — CONSEQUENCE (@consequence) April 28, 2023

Estratto dell’articolo di Emilio Marrese per “la Repubblica”

bruce springsteen barcellona 1

Malinconico e solare, muscoloso e tenero, struggente e sornione: bentornato in Europa, Boss. Con quel ghigno un po’ stupito e infantile di chi ora sa che “deve godersi ogni singolo istante”, Bruce Springsteen è arrivato nel Vecchio Continente dove lo aspettano due terzi dei suoi fan mondiali.

Il tour europeo del 73enne rocking class hero del New Jersey è partito dallo Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona, sulla collina di Montjuic davanti a 55mila spettatori (tra cui gli Obama, Steven Spielberg e Tom Hanks) per il concerto n. 3.513 in carriera. La prima volta (su 21 con ieri) che sbarcò qui scoprì la sua personale America, ritrovata ieri intatta nell’entusiasmo: “Qui le facce del pubblico sono tra le più belle e appassionate del pianeta”.

bruce springsteen michelle obama barcellona

Era il 21 aprile del 1981, aveva già scritto una dozzina dei successi sentiti anche ieri, e durante il concerto gli rubarono l’attrezzatura dai camion e la biancheria in albergo. Quattro anni dopo scoprì anche il calore degli italiani: “L’Europa ci ha reso una band più determinata a sicura di sé, suonare per gli europei era e continua a essere una delle esperienze più straordinarie della mia vita”, ha certificato nella sua biografia e l’ha confermato con uno show poderoso nel suo solito stile, senza risparmiare una goccia. […]

Rieccolo qui, di nero vestito come tutta la devota E Street Band (17 elementi col coro), manica corta sopra i bicipiti ancora tosti (e i pettorali esibiti tipo Hulk alla fine) di un signore che mangia solo una volta al giorno per mantenersi così, appena smaltito il Covid che è andato in tour con loro per due mesi.

bruce springsteen barcellona 4

Barcellona ieri sera (e domani) è stata la prima tappa all’aperto, dopo le 28 date nelle più tiepide e distratte arene indoor americane, di un viaggio in 31 appuntamenti sold out fino a Monza il 25 luglio. Nella “sua” Italia suonerà prima a Ferrara e a Roma, 18 e 21 maggio: italiani erano i nonni Zerilli dalla Costiera Amalfitana, Tony e Adelina, italiano è ora il fidanzato della figlia Jessica (amazzone argento olimpico a Tokyo), il cavaliere azzurro Lorenzo de Luca.

Dicevano che fosse un po’ invecchiato perché ora fa “solo” 27 o 28 pezzi, “solo” tre ore scarse, lontano dal record personale di quattro ore e 6 minuti di Helsinki 2012 e anche dalle tre ore e 52 minuti di Roma 2016.

bruce springsteen barcellona 5

[…] Il Boss celebra il suo percorso pieno di auto luccicanti, cuori affamati, ragazze con cui fuggire, terre promesse, sogni da realizzare, fantasmi e bassifondi di provincia da cui scappare, strade da divorare o ballare, riscatti e rinascite da cercare fino alla fine. Anche se è difficile immaginare un sogno americano meglio realizzato del suo, Bruce è ancora lì che fugge — sia pure, lui, su un jet privato — da se stesso.

Non ha mai celato il suo dark side, quel mal di vivere che combatte con sorti alterne a colpi di farmaci e tournée, perché “la felicità è la sorella allegra della depressione”. È ancora lì che spala con vigore operaio per riempire quella voragine interiore spalancata fin da quando era un inquieto ragazzo di borgata dal sangue italo-irlandese.

bruce springsteen barcellona

L’incontro terapeutico col pubblico è quindi una trasfusione reciproca, lui sincero, energico e generoso come sempre, sempre più simile nell’anima agli eroi qualunque, perdenti e nostalgici, delle sue canzoni, mai disposti però a mollare. Lo dichiara subito aprendo con No surrender , rivendicando di aver imparato «più da una canzone di tre minuti che in tutto il tempo a scuola». […]

BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA RENEGADES. BORN IN THE USA BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA RENEGADES. BORN IN THE USA BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA

bruce springsteen barcellona 2 bruce springsteen barcellona 3