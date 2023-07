“BRAD PITT ENOLOGO? MACCHE’, È UN BAMBINO PETULANTE E RIDICOLO” - ANGELINA JOLIE CONTRO L’EX MARITO PER UN VIGNETO IN PROVENZA. NEI DOCUMENTI DELLA BATTAGLIA LEGALE PER LA TENUTA DI CHÂTEAU MIRAVAL L’ATTRICE HA SMONTATO LA VERSIONE DI BRAD PITT, SECONDO LA QUALE ERA LUI A OCCUPARSI DEL VIGNETO: “LUI E’ TUTTO FUORCHÉ UN VIGNERON” - LA JOLIE CHIEDE ALL’EX MARITO 350 MILIONI DI DOLLARI DI RISARCIMENTO...

Estratto dell’articolo di Simona Marchetti per corriere.it

BRAD PITT ANGELINA JOLIE PROVENZA

Parlando a Wine Spectator nel 2014, Brad Pitt si era definito «un agricoltore», lasciando intendere di essere più interessato alla tenuta di Château Miraval e alla produzione del vino che al dorato mondo dello showbiz.

Ma a smontare il bucolico quadretto ci ha pensato l’ex moglie Angelina Jolie, con la quale nel 2008 aveva acquistato il vigneto in Provenza e l’azienda vinicola, di cui sono rimasti entrambi proprietari al 50 per cento fino al 2021, quando l’attrice ha venduto la sua parte a un uomo d’affari russo, cosa che ha spinto l’attore a citarla in giudizio l’anno successivo.

BRAD PITT ANGELINA JOLIE PROVENZA

Nei nuovi documenti, presentati dagli avvocati della Jolie nell’ambito della battaglia legale per la tenuta nel sud della Francia, la donna ha infatti contraddetto completamente la versione di Pitt su come avrebbe costruito la loro attività vinicola, spiegando che l’ex marito si è comportato come «un bambino petulante e…ridicolo!» dopo che lei ha ceduto la sua quota.

brad pitt angelina jolie 4

Secondo quanto riporta Page Six, Pitt sarebbe stato dipinto dalla Jolie come una sorta di «dilettante allo sbaraglio» che, nonostante si considerasse un produttore di vino, «si occupava di illusioni, non di terra e uva. Al massimo ha visitato i vigneti per ammirare l’opera dei lavoratori francesi, che hanno effettivamente realizzato l’affare». Non contenta, l’attrice ha pure rincarato la dose.

«Durante gli anni in cui ha presumibilmente “costruito” l'attività, ha lavorato incessantemente sul set ed è apparso in dozzine di film, per non parlare delle innumerevoli apparizioni promozionali, del jet set in giro per il mondo per le anteprime dei film e la sua partecipazione alle feste di Hollywood. Pitt è tutto fuorché un “vigneron”», ha concluso la Jolie che adesso chiede all’ex marito 350 milioni di dollari di risarcimento, per aver speso i soldi dei profitti per ristrutturare la piscina e costruire lo studio di registrazione.

brad pitt provenza

angelina jolie brad pitt 1 brad pitt angelina jolie miraval chateau

(...)