28 dic 2023 16:10

“A BREVE USCIRÀ UN PANETTONE, COSÌ NON VI LAMENTERETE PIÙ DI ‘STO CAZZO DI PANDORO” – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SI “IMPOSSESSA” DI CHIARA FERRAGNI – ALL’INFLUENCER VENGONO MESSE IN BOCCA LE PAROLE DA UNA PAGINA INSTAGRAM CHE PUBBLICA IL VIDEO (FARLOCCO) IN CUI LA MOGLIE DI FEDEZ PARLA DEL CASO CHE L’HA TRAVOLTA – I COMMENTI: “SCRIVETECI CHE È FINTO, ALTRIMENTI I BOOMER CI CASCANO…”