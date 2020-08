“BRIATORE? HA SBAGLIATO. DOVEVA ESSERE PIU’ PRUDENTE" - IL CAZZIATONE DI ALBA PARIETTI: "LA SALUTE VIENE PRIMA DEL BUSINESS. HA RAGIONE IL PAPA. C’E’ TROPPA AVIDITA’ DI GUADAGNO. SE SI PENSA CHE INVECE CON IL TEATRO, IL CINEMA E LA MUSICA SI È ANDATI GIÙ PESANTISSIMI CREANDO UNA CRISI MOLTO FORTE PER IL SETTORE, ECCO CHE L'IDEA DI TENERE APERTE LE DISCOTECHE E' ANCORA PIÙ PARADOSSALE – IN SPAGNA LE REGOLE ERANO MOLTO PIU’ FERREE DI QUELLE ITALIANE…"

Emanuela Minucci per la Stampa

Alba Parietti è appena tornata da Ibiza dove ha trascorso, in una casa privata, una vacanza di quasi due mesi. E anche lì, dove la parola «movida» è nata, il virus non ha mai scherzato.

«Però devo ammetterlo, le regole erano molto più ferree di quelle italiane - racconta - in spiaggia il distanziamento era rispettato, e quando non c'era arrivavano i poliziotti che staccavano multe da 100 euro...».

E le discoteche?

«Quelle erano rigorosamente chiuse, un provvedimento che ho condiviso in pieno. Non ha senso privarsi di servizi essenziali come la scuola, costringere i parrucchieri e gli estetisti a bardarsi come astronauti e poi aprire le sale da ballo a centinaia di persone rigorosamente prive di mascherina.

Se poi pensa che invece con il teatro, il cinema e la musica si è andati giù pesantissimi creando una crisi molto forte per il settore, ecco che l'idea di tenere aperte le discoteche risulta ancora più paradossale».

Quindi Flavio Briatore - e con lui altri imprenditori del divertimento in Costa Smeralda - hanno sbagliato ad attaccare i sindaci che, alla fine, hanno ordinato la chiusura di questi locali?

«Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un'estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali».

In che senso?

«Le ho fatto prima l'esempio dei coiffeur. Ma vogliamo parlare degli aerei? La favola del distanziamento in cabina o, ancora peggio, l'assembramento e la totale disorganizzazione negli aeroporti. Insomma, si sono adottati provvedimenti incongruenti.

Poi sfido chiunque a non ammettere di aver compiuto qualche leggerezza, una volta terminato il lockdown. Si è vissuta la fine della quarantena come un "liberi tutti". Ma un conto è penalizzare per legge una categoria professionale non toccandone altre e un conto sono i comportamenti individuali».

Lei ha un figlio, Francesco, di 38 anni, anche se non è un ragazzino è mai stata in apprensione per lui in questi mesi?

«Lui è molto più posato di me, pensi che non ha nemmeno voluto seguirmi in Spagna. Ha fatto vacanze molto tranquille in Italia. Detto questo c'è una bella differenza tra il muoversi con prudenza, passo dopo passo, e pretendere che tornino le chiusure a tappeto. Io sono con Papa Francesco: "Non si può vivere sani in un mondo malato.

Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. E ora ne paghiamo le conseguenze". Mando i miei più calorosi auguri a Flavio e a tutti coloro che sono stati contagiati dal Covid-19, tifo per Cipriani e gli altri amici che lavorano nella ristorazione, ma ripeto, la salute deve venire prima degli affari».

Ha per caso notizie sulla salute di Briatore?

«No guardi, non sono la Santanchè, non sono così informata sulle condizioni della sua prostata. Certo, spero guarisca in fretta. Va detto però che, nella medesima situazione, nel senso che anche lui si trovava in Sardegna negli stessi giorni, Silvio Berlusconi si è mosso con grande cautela evitando di frequentare locali pubblici. Insomma, non credo che chiunque sia andato in vacanza lì sia tornato con il virus: per fortuna».

