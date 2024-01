“BRIATORE? NON STIAMO INSIEME DA SEI ANNI, MA ANCORA DICONO CHE SONO IN TV PER MERITO SUO” – ELISABETTA GREGORIACI TORNA SU RAI2 CON “MAD IN ITALY” E FRIGNA PER CHI PENSA CHE LAVORI PER MERITO DELL’EX: “BRIATORE MAI MI HA AIUTATA NELLA MIA VITA LAVORATIVA SE NON PER LA POPOLARITÀ CHE È ARRIVATA STANDO CON LUI ALL’INIZIO. CONDUCO QUESTA TRASMISSIONE DA ANNI E DELLE VOLTE SEMBRA CHE NON BASTI…”

Elisabetta Gregoraci fa sapere al Corriere di non aver mai ricevuto aiuti per lavorare dall'ex marito Briatore. Quindi Briatore no, merito lo escludiamo. Quindi è autolesionismo dei dirigenti tv? ? pic.twitter.com/ueKU32DYB3 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 10, 2024

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per www.corriere.it

elisabetta gregoraci in kenya 5

Quando ha condotto per la prima volta «Made in Sud», Elisabetta Gregoraci si sentiva «un pesce fuor d’acqua». Era il 2012 e allora non sapeva che quel programma l’avrebbe accompagnata per un lungo tratto della sua carriera. Ora, infatti, è pronta per tornare con una versione riveduta, corretta e anche geograficamente ampliata: il 29 gennaio in prima serata su Rai2 debutterà «Mad in Italy» (prodotto da Tunnel). Alla guida dello show comico di nuovo Gigi e Ross assieme a lei, Elisabetta Gregoraci.

«Ci siamo allargati — commenta —, è un’idea giusta. E’ interessante ospitare comici di tutte le regioni così da riassumere la comicità dell’intero Paese». Si dice molto emozionata per questo ritorno, «e mi sento piena di adrenalina. Ci metto una grande passione... tocco ferro, ma i programmi che ho condotto hanno sempre avuto grande successo quindi è come se in me si alzasse ogni volta l’asticella. Voglio fare bene e non deludere nessuno».

flavio briatore ed elisabetta gregoraci

Oggi, tra i comici, non si sente più un pesce fuor d’acqua: «loro per me hanno rappresentato una grande scuola, ho imparato molto negli anni, a partire dai tempi comici. Oggi ci divertiamo davvero quando siamo insieme. Fanno un casino pazzesco... mi ricordano la mia classe, ai tempi della scuola». Lei, all’epoca, non era tra i «casinisti»: «Nooo, però mi divertivo molto nel vedere i miei compagni che si lanciavano le carte non appena il professore si girava. Io in realtà amavo molto studiare ed ero anche brava, sono uscita con il massimo dei voti».

elisabetta gregoraci e flavio briatore

[…] «Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma (che oggi non c’è più, ndr.), ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro». […]

elisabetta gregoraci in bikini bianco

E’ stato detto che il suo ritorno su Rai2 sia merito del suo ex marito, Flavio Briatore, che avrebbe messo una buona parola. «È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio».

flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga

Che qualcuno possa pensare il contrario la avvilisce un po’: «Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti». Magari ha messo lei una buona parola per lui? Per il suo ritorno con «The Apprentice»? «Io una buona parola per lui la metto sempre, con chiunque parli. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più». […]

briatore e gregoraci elisabetta gregoraci con pasta al pesto BRIATORE GREGORACI flavio briatore elisabetta gregoraci BRIATORE GREGORACI flavio briatore 2 elisabetta gregoraci 4 elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci 3 elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci