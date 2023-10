14 ott 2023 09:30

“BRUCE HA PERSO LA GIOIA DI VIVERE E NON PARLA QUASI PIÙ” - NON ARRIVANO NOTIZIE CONFORTANTI DAGLI AMICI DI BRUCE WILLIS, AFFETTO DA DEMENZA - LO SCENEGGIATORE GLENN GORDON CARON: "PARLO CON LUI E CON LA MOGLIE E HO LA SENSAZIONE CHE CAPISCA CHI SONO SOLO PER I PRIMI TRE MINUTI. ERA UN LETTORE VORACE E ADESSO INVECE NON LEGGE PIÙ. TUTTE QUELLE SUE ABILITÀ LINGUISTICHE NON SONO PIÙ A SUA DISPOSIZIONE, EPPURE …"