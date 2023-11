DOMANI, L’INCONTRO SCHOLZ-MELONI SARÀ DECISIVO PER CAPIRE COME ANDRÀ A FINIRE LA PARTITA DI POKER INTAVOLATA DALLA DUCETTA CON L’EUROPA - FRANCIA E GERMANIA SONO D’ACCORDO NEL RESPINGERE LA PROPOSTA, IN MODALITÀ PORTA PORTESE, DEL “PACCHETTO” (FIRMO IL MES IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ FLESSIBILE), MA NELLO STESSO TEMPO SARÀ APPARECCHIATA UNA OFFERTA DI NON FAR CONFIGURARE IN BILANCIO ALCUNE SPESE. A MONTE, C’È LA FIRMA SUL MES, RITENUTA INACCETTABILE DA MELONI E SALVINI - SE L'ITALIA NON DOVESSE ACCETTARE LA PROPOSTA DI SCHOLZ E MACRON, “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO” SI TROVERÀ CON I MERCATI CHE LA SFANCULERANNO A COLPI DI SPREAD, ACCOMPAGNATI DALL’APPLAUSO DEGLI ALTRI 26 PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA - MA ALLA FINE, VEDRETE, FINIRÀ CHE IL CAMPO HOBBIT DI PALAZZO CHIGI FIRMERÀ IL MES INVENTANDOSI DI AVER OTTENUTO CHISSÀ QUALI FACILITAZIONI SUL PATTO DI STABILITÀ...