“CAIRO DOVRÀ SPIEGARE AI MAGISTRATI I MOTIVI DELLA CHIUSURA DI NON È L’ARENA” – SANDRA AMURRI A “QUARTA REPUBBLICA” RIVELA L’ESISTENZA DI UN’INCHIESTA SULLA DECISIONE DI LA7 DI INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DI GILETTI, A CUI LA GIORNALISTA COLLABORAVA: “HANNO CHIUSO NON È L’ARENA PER LE INCHIESTE CHE STAVAMO FACENDO. DI CERTO NON PERCHÉ ANDAVA MALE” – LA PRESUNTA INTERVISTA DI BORSELLINO IN CUI IL MAGISTRATO FACEVA IL NOME DI DELL’UTRI E LE CRITICHE SUI SOCIAL - VIDEO

mario mori foto di bacco

L’INTERVENTO DI SANDRA AMURRI A “QUARTA REPUBBLICA”

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/quartarepubblica/il-calvario-del-generale-mori-lintervento-di-sandra-amurri_F312336401018C12

Estratto dell’articolo di Ignazio Stagno per “Libero quotidiano”

L’intervista al generale Mario Mori a Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro, ha scatenato un vero e proprio putiferio in studio. A innescarlo è stata Sandra Amurri, giornalista e opinionista di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti chiuso qualche settimana fa nel giro di poche ore.

MARCELLO DELL'UTRI

La Amurri […] ha voluto riscrivere a suo modo la realtà dei fatti di quella stagione dei primi anni Novanta citando un’intervista di Paolo Borsellino con due giornalisti francesi poco prima della strage di via D’Amelio del luglio 1992. La Amurri sostiene che Borsellino abbia fatto il nome di Dell’Utri in quel colloquio legandolo a presunti rapporti con Cosa Nostra, ma in studio smontano subito la ricostruzione affermando in modo netto che il nome dell’ex senatore di Forza Italia non è mai stato citato dal giudice ucciso dalla mafia.

sandra amurri a quarta repubblica 2

«Borsellino il nome di Marcello Dell’Utri non l’ha mai fatto, certe cose non si possono dire. A casa passa questo messaggio, la realtà è ben diversa ed è doveroso chiarire» afferma Andrea Ruggieri, direttore de Il Riformista.

TONI ACCESI

Gli animi si accendono e così poco dopo, proprio la Amurri […] fa un riferimento alla chiusura di Non è l'Arena che a suo dire sarebbe legata ad alcune inchieste che lei, la redazione e Giletti stavano portando avanti. Le parole che usa sono pesantissime: «Allora ascolta Piero - afferma la Amurri interrompendo Piero Sansonetti, direttore dell’Unità, ospite in studio - ci hanno chiuso una trasmissione per le inchieste, fammi parlare».

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 6

La frase della Amurri non passa inosservata e poco dopo Porro torna sulla Amurri e chiede: «Scusa, perché ti hanno chiuso la trasmissione?». La risposta è netta: «Hanno chiuso Non è l’Arena per le inchieste che stavamo facendo. Questo è sicuro». Porro ribatte: «Quindi Cairo ha interrotto un programma per questo motivo?». La Amurri replica subito: «Cairo dovrà spiegare ai magistrati i motivi della chiusura, c’è un’indagine in corso. Di certo la trasmissione non è stata chiusa perché andava male come leggo sui giornali».

URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI

[…] la rivelazione della Amurri suona come una vera bomba sganciata tra una frase e l’altra all’indirizzo del suo, ormai ex editore. Parole che scaldano ancora di più lo studio. E Porro la incalza: «Ma quindi c’è un’inchiesta? A me hanno chiuso un programma, ma inchieste non ne ho avute». Apriti cielo, la Amurri è un fiume in piena: «L’inchiesta c’è. Ma scusa, a te ti sembra normale chiudere una trasmissione da un’ora all’altra? C’è un’indagine in corso e Cairo dovrà spiegare», afferma la giornalista rivolgendosi al conduttore.

Insomma a quanto pare la battaglia tra Giletti e Cairo non è affatto chiusa e a questo punto non si possono escludere colpi di scena. […] Ma sui social si è scatenata la tempesta: «Caro Porro mi dispiace cambiare canale, ti seguo da anni, ma stasera mi è venuto il volta stomaco a sentire Sabella e la Amurri. Scusami», scrive un utente. E un nostalgico di Non è l'Arena twitta: «Ma lo ricordiamo quante volte Giletti rimproverava la Amurri. E lei subito si zittiva». Questa volta non è andata così […].

