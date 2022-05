“CHE TRISTE INDIVIDUO, LA COSA CHE MI FA PIU' INCAZZARE NON È IL PUGNO IN FACCIA MA CHE..”

Da music.fanpage.it

DE LEO

Su Instagram Francesco De Leo, in arte DE LEO, ha denunciato di aver subito un'aggressione da parte di Calcutta nel backstage del MiAmi Festival. Il cantautore, che sabato ha presentato proprio sul palco milanese il suo ultimo album "Swarovski", ha scritto su Instagram di aver subito l'aggressione domenica sera, ultimo giorno del Festival, proprio nei minuti conclusivi della rassegna: "Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose… Però mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del Mi Ami Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme in arte "Calcutta" che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso" ha scritto il cantautore

CALCUTTA

De Leo ha parlato di un'aggressione che sarebbe avvenuta davanti a vari testimoni, ma la denuncia pubblica è avvenuta, spiega il cantautore, soprattutto perché Calcutta avrebbe minacciato anche una sua amica: "Ci sono diversi testimoni… è giusto che voi sappiate quello che è accaduto… è una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica: "La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io… ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad una donna… una mia amica che cercando di farlo rinsavire dal suo raptus, invece che tranquillizzarsi abbia addirittura minacciato di pestarla… non ho parole…".

calcutta

Il cantautore, che è anche fondatore del gruppo L'Officina della Camomilla, ha chiuso il messaggio nelle storie su Instagram augurandosi che questa cosa possa avere delle conseguenze: "Spero ci sia una giustizia in questa storia… mi dispiace anche dirlo pubblicamente… ma questi atteggiamenti vanno condannati… fatevi voi un’idea reale su che persona sia veramente questo triste individuo". Per adesso da parte di Calcutta non c'è stata alcuna replica alle accuse del collega.

calcutta pardo calcutta calcutta tommaso paradiso calcutta emma marrone calcutta calcutta

calcutta cortellesi calcutta cattelan calcutta cortellesi

calcutta hubner calcutta calcutta