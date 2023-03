30 mar 2023 16:30

“CALIFFO” PER SEMPRE – LA FOTO STRACULT DI FRANCO CALIFANO CON SILVIO BERLUSCONI: CHI AVRA’ SCOPATO DI PIU’? – NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA ALCUNE CHICCE DEL PREVERT DI TRASTEVERE: “LA SCOPATA È SEMPRE RICCA DI PARTICOLARI. PER QUESTO È MEGLIO NON FARLO A LETTO. L'UNICO CASO IN CUI PUÒ ANDAR BENE È LA MATTINA, DOPO CHE SI È DORMITO INSIEME. BISCOTTI INZUPPATI NELLA FICA BAGNATA!” – MITA MEDICI RACCONTA A "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" COME LA CONQUISTÒ FRANCO CALIFANO – VIDEO DA GODERE