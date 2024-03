“CALTA” CAMBIA! – GUIDO BOFFO SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DEL “MESSAGGERO”: 53ENNE GIÀ CAPOREDATTORE CENTRALE, ATTUALMENTE BOFFO È VICE DI MASSIMO MARTINELLI, CHE TRA QUALCHE MESE SE NE ANDRÀ IN PENSIONE – IN POLE PER LA VICEDIREZIONE BARBARA JERKOV, ATTUALMENTE A CAPO DELLA SEZIONE “ALL NEWS” DEL QUOTIDIANO DI CALTAGIRONE, TANTO CARO A FAZZOLARI…

Marco Castoro per LaPresse

Guido Boffo, già caporedattore centrale e attualmente vicedirettore di Massimo Martinelli, sta per essere nominato direttore de 'Il Messaggero', in sostituzione di Martinelli che tra qualche mese andrà in pensione. Sembra proprio essere lui la scelta dell'editore, il Gruppo Caltagirone, per guidare il quotidiano romano. In pole per la vicedirezione sembra esserci Barbara Jerkov, attualmente a capo di 'All News' che comprende il tradizionale ufficio centrale e l’ufficio web.

