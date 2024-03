“IL CAMPO LARGO È COME UNA BRUSCHETTA: SE CI METTI TROPPI SAPORI TE SE ‘SFRAGNA’” - ALESSANDRO GASSMANN E LA SUA ANALISI POLITOLOGICA ALLA "PARLA COME MAGNI": "L'OPPOSIZIONE DOPO IL PASTICCIO IN BASILICATA? TE CASCANO LE BRACCIA..." - "L'AMICHETTISMO? DA PARTE DELLA SINISTRA C'È SEMPRE STATO UNA SORTA DI CLUB CHIUSO. ORA CHE È AL GOVERNO LA DESTRA, E STANNO METTENDO I LORO. NON VEDO NOVITÀ. C'E' DIFFERENZA NELLO STILE, LA SINISTRA COL GOLFINO DI CACHEMIRE ERA PIÙ ELEGANTE, MA ALTRETTANTO ANTIPATICA..." - IL PARAGONE PUTIN-NETANYAHU E LA BORDATA A CALENDA..

Estratto dell’articolo di Francesca Schianchi per “La Stampa”

ALESSANDRO GASSMANN

Per descrivere il campo largo, Alessandro Gassmann su Twitter ha coniato in romanesco la metafora della bruschetta: «Se ci metti troppi sapori, n'è più na bruschetta, e te se sfragna». Attore e regista, elettore «preoccupato e un po' innervosito» del centrosinistra, dopo il pasticcio della Basilicata è tornato dai social a bacchettare la sua area: «L'opposizione, certo che veramente te cascano le braccia…».

È deluso da queste trattative inconcludenti, Gassmann?

«Beh, ti cascano le braccia davvero: con quel che sta succedendo a livello nazionale e internazionale, tutto uno vorrebbe tranne vedere chi dovrebbe dare un'alternativa al Paese che litiga tutti i giorni».

MATTEO SALVINI - GIORGIA MELONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

«La vittoria in Sardegna, seppur di misura, è arrivata perché la candidata era considerata una persona capace e perbene. Sono i programmi e le persone che contano. Davanti a questa destra che urla ci vuole una sinistra che non cincischi e non abbia paura a dichiararsi sinistra, più che centro. Ci vuole coraggio».

Dalla sua metafora si direbbe che in troppi in quel campo non ci si può stare.

«Se c'è qualcuno che porta avanti le idee green e altri meno, un altro che non si sa se sia di sinistra o di destra, la bruschetta si "sfragna". Meglio ognuno per conto suo con le proprie idee».

ALESSANDRO GASSMANN

Come le sembrano gli attori di questo centrosinistra? Elly Schlein?

«Mi fa simpatia, mi piace che sia giovane e donna, ma penso che dovrebbe prendere decisioni più drastiche».

Giuseppe Conte?

«Mi ha molto rassicurato ai tempi del Covid, penso che abbia gestito bene una situazione così delicata. Ma mi sembra che i Cinque stelle cambino troppo spesso idea, non li trovo mai del tutto credibili».

Carlo Calenda?

«È un signore di centro che non si capisce perché voglia andare a sinistra, come quello che mangia carne ma vuole un posto nel ristorante vegetariano, ma perché?». […]

Lei ha fatto riferimento a una «destra che urla». Come le sembra la destra che ci governa?

«Non sono stupito da nulla, sta facendo quello che immaginavo avrebbe fatto. A Giorgia Meloni, che non ho votato e non voterò mai, riconosco una coerenza, a differenza di Matteo Salvini. È la destra dell'orgoglio nazionale e della difesa delle Forze dell'Ordine».

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

A proposito: che impressione le hanno fatto le manganellate di Pisa?

«Le ho trovate totalmente ingiustificate. Io ho interpretato per anni un poliziotto ne I bastardi di Pizzofalcone, conosco molti poliziotti di Napoli, persone che fanno un lavoro duro e pericoloso, le cui mogli tutte le sere aspettano con ansia di vederli rientrare a casa. So per certo che la stragrande maggioranza non sono come quelli visti in piazza: per questo penso che dare loro la possibilità di identificare i colleghi con i nominativi sui caschi tutelerebbe la grande maggioranza perbene».

[…] Lei si è dichiarato anche a favore di una patrimoniale.

alessandro gassmann

«Confermo».

Non esattamente una legge popolare, come sa.

«Lo so, ma chi fa politica non deve fare cose popolari per mantenere il potere, deve fare cose utili».

Lei si espone molto, altri suoi colleghi artisti preferiscono non parlare di politica.

«È vero. La sensazione è che in molti badino solo al proprio orticello temendo di perdere popolarità. Io penso che sia esattamente il contrario: se dici quel che pensi, senza maleducazione e senza aggredire, guadagni la stima anche di chi non la pensa come te».

Nel suo ambiente esiste l'amichettismo di sinistra, come da definizione ripresa dalla premier?

«Da parte della sinistra cosiddetta radical chic c'è sempre stato una sorta di club chiuso in cui non tutti sono ammessi. La sinistra ha fatto tanto per la cultura di questo Paese, ma bisogna ammettere anche i limiti».

giuseppe conte alessandra todde elly schlein

Ne fa parte anche lei?

«Non ho mai chiesto di entrare ma penso che non avrei avuto difficoltà a farne parte».

Beh, anche lei è incasellato fra i radical chic…

«Sarò forse elegante (ride) ma non sono un radicale, anzi! Sarei un socialista alla Pertini. E professionalmente ho fatto scelte che quelli con la puzza al naso non avrebbero mai fatto, come la tv popolare».

Ora che è al governo la destra, cosa sta cambiando nel mondo della cultura e dello spettacolo?

«C'è un governo di un altro colore e stanno mettendo i loro. Non vedo novità: forse tra sinistra e destra c'è differenza nello stile, ecco, la sinistra col golfino di cachemire era più elegante, ma altrettanto antipatica».

ALESSANDRO GASSMANN SUL SET DI UN PROFESSORE

[…] Ha sentito il presidente francese Macron parlare dell'ipotesi di truppe in Ucraina?

«Sono terrorizzato. Un dittatore come Putin e un primo ministro come Netanyahu stanno facendo cose terribili, c'è il rischio che i conflitti si allarghino, non capisco come non si parli solo di questo». […]

alessandro gassmann