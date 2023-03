29 mar 2023 16:17

LA “CANCEL CULTURE” STA DANDO ALLA TESTA - IL GIORNALE INGLESE “THE GUARDIAN” PUBBLICA UN LUNGO ARTICOLO IN CUI SI SCUSA PERCHÉ JOHN EDWARD TAYLOR, COMMERCIANTE DI COTONE CHE HA FONDATO IL QUOTIDIANO NEL 1821, AVEVA A CHE FARE CON LA SCHIAVITÙ – L’INDAGINE, CONDOTTA DA CASSANDRA GOOPTAR, VA A RIVANGARE UNA STORIA VECCHIA DI 200 ANNI DI CUI A NESSUNO IMPORTA NULLA (E ALL'EPOCA ERA NORMALE) PER LA QUALE SOLO LA REDAZIONE “GUARDIAN” SI SENTE IN DOVERE DI SCUSARSI...