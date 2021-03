“CANTANO PROPRIO TUTTI” – A SANREMO SHOW DI ORNELLA VANONI CHE LANCIA UNA STILETTATA A FIORELLO LASCIANDOLO INTERDETTO: “MA LA TUA PASSIONE È CANTARE? È UN FESTIVAL DI MUSICA, CANTANO TUTTI QUI. CI SONO I CANTANTI, CANTI ANCHE TU, NON VA BENE, NOI CHI SIAMO?” – POI FA LO SHAMPOO AL MAESTRO: “TI SEI SISTEMATO I CAPELLI” – E ALLA FINE PRETENDE UN BACIO DA AMADEUS… - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

ornella vanoni, fiorello e amadeus

La super ospite Ornella Vanoni dà spettacolo a Sanremo sul palco dell'Ariston. Prima di esibirsi, infatti, manda una frecciatina a Fiorello: «Ma la tua passione è cantare? È un festival di musica, cantano tutti qui. Ci sono i cantanti, canti anche tu, non va bene, noi chi siamo?». Dopo una battuta sul look del maestro Leonardo De Amicis, si rivolge agli orchestrali: «Sono più importanti loro del pubblico, magari ne capiscono di più. Ma sono stanchi, sfatti». I conduttori glissano e lanciano l'esibizione della Vanoni. Amadeus è parso in imbarazzo nel provare ad arginare le continue battutine della cantante.

ornella vanoni

«L'emozione è uguale anche se non c'è il pubblico. E il pubblico c'è, ce n'è molto, anche se non lo vediamo». Ornella Vanoni arriva sul palco della finale di Sanremo 2021 accompagnata da Fiorello, con cui scende la scala. «Se avete una standing ovation mandatela subito», suggerisce Fiorello e subito sullo schermo ne appare una del 2008. Ornella, in look total black, propone un medley che unisce 'Una ragione di più', 'La musica è finita', 'Mi sono innamorato' e 'Domani è un altro giorno'.

ornella vanoni e amadeus

Poi rivolta all'orchestra dice: «Sono più importanti loro del pubblico perché ne capiscono di più». Dopo la pubblicità, la raggiunge Francesco Gabbani e si siede al pianoforte per l'annunciato duetto sulle note di 'Un sorriso dentro al pianto'. «Questo momento serve per rallegrare un momento difficile che sembra non avere fine. È molto importante avere fatto questo festival comunque», dice Ornella lasciando il palco.

