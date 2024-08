26 ago 2024 18:26

“UN CANTANTE CHE ENTRA ED ESCE DALLA GALERA RIESCE LO STESSO A FARE DISCHI MENTRE IO VENGO ACCUSATO DA UNA FUORI DI TESTA CHE CERCA VISIBILITÀ E NON POSSO PIÙ LAVORARE" - MORGAN, CHE SI TROVA AL CENTRO DI UNA TEMPESTA MEDIATICA DOPO LE ACCUSE DI STALKING E DIFFAMAZIONE CHE GLI SONO STATE RIVOLTE DALLA SUA EX FIDANZATA ANGELICA SCHIATTI, AFFIDA AI SOCIAL L’ENNESIMA INVETTIVA CONTRO LA “SOCIETÀ INCIVILE”: “QUESTA COSA NON È DEMOCRATICA...”