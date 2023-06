“CAPISCO I VICINI CHE SI LAMENTANO, MA VIVA RAI2! NON SI PUÒ FARE SE NON A VIA ASIAGO” – FIORELLO MANDA IN VACANZA IL SUO SHOW E RISPONDE ALLE POLEMICHE DEL VICINATO – “OGGI SARÀ IL LORO 25 APRILE, POTRANNO FINALMENTE DORMIRE E SARÀ UNA LIBERAZIONE. SE I PROBLEMI CON LORO SI RISOLVERANNO, IL PROGRAMMA TORNERÀ ALL’INIZIO DELL’INVERNO E CI SAREMO ANCHE PER LE NOTTI DI SANREMO” – L’ULTIMA PUNTATA: IL BACIO CON LA MOGLIE, LA FOTO CON L’AD RAI SERGIO E IL BLITZ DI AMADEUS CHE IMITA MENGONI - VIDEO

(ANSA) "Capisco i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare, e mi dispiace ma credo che Viva Rai2! non si possa fare un nessun altro luogo": Fiorello, ospite di Tg2 Post con Biggio e Mauro Casciari, ha risposto ad una domanda sulle polemiche legate al rumore che genera l'occupazione di via Asiago e via Montello, nel quartiere Prati a Roma, per la diretta dello show su Rai2 dalle 7.15 alle 8 dal lunedì al venerdì. Accade da dicembre e qualcuno tuttora non ha digerito la sveglia forzata ogni mattina, a colpi di prove di canto e ballo anche prima dell'inizio della trasmissione, nonostante il tentativo di ridimensionare il volume con esibizioni e ritorno dell'audio in cuffia senza amplificazione per gli ospiti.

"Ho letto un commento sui social di una persona che diceva che mi prendo gioco dei vicini perché ho detto che domani, ultima puntata, sarà il loro 25 aprile, ma io non volevo ironizzare, dicevo proprio che potranno finalmente dormire e sarà una liberazione" ha spiegato Fiorello.

D'altra parte, ha concluso, Viva Rai2! è nata lì e, anche se non si tratta di una location comoda, "il primo varietà fatto per strada" difficilmente potrà trovare casa altrove. Se i problemi si risolveranno e il programma tornerà dopo la pausa estiva, Fiorello è pronto a ripetere l'esperienza di Viva Sanremo, in notturna, dopo le prima quattro serate del festival, dal momento che per l'ultima ha già confermato la sua presenza come ospite sul palco dell'Ariston. Quanto alla decisione di Amadeus, che domani sarà all'ultima puntata di Viva Rai2! di chiudere con Sanremo dopo la quinta edizione consecutiva, lo showman ci ha scherzato su: "Amadeus anche dopo il primo Festival mi disse che sarebbe stato l'ultimo. Io penso che se la Rai gli fa cinque minuti di pressione lui cede".

FIORELLO ALL’ULTIMA PUNTATA: IL BACIO CON LA MOGLIE, LA FOTO CON SERGIO E IL BLITZ DI AMADEUS

Estratto dell'articolo di Paola Italiano per lastampa.it

Un bacio con la moglie Susanna Biondo a favore di telecamere prima dell’ultima puntata: Fiorello è arrivato alla fine della prima trionfante stagione (visti i dati di ascolto) di Viva Rai2! in via Asiago, dove dalle 5 del mattino la gente ha cominciato ad assieparsi. La puntata si è aperta con una finta rassegna stampa ironica: tra i titoli citati da Fiorello “Giorgia Meloni: Viva Rai2! è il miglior programma del ventennio”.

Il pubblico è quello delle grandi occasioni, e dietro le quinte c’è anche il neo ad della Rai Roberto Sergio. Tra gli ospiti, vestito da Marco Mengoni, l’amico di sempre Amadeus, che ha appena confermato che il prossimo sarà l’ultimo Sanremo anche se proprio Fiorello dice di non crederci affatto. il conduttore del Festival di Sanremo ha imitato Marco Mengoni cantando 'Due vite', con tanto di coreografia delle ballerine. "Sembri un lupo mannaro a New York! - ha ironizzato Fiorello - Sai cosa mi piace? L'attaccatura dei capelli!. "Non ce l'ho avuta neanche a 18 anni l'attaccatura", la replica di Amadeus.

"In questo momento di parole non me ne vengono tantissime, quindi mi alzo e insieme andiamo al gran finale di questa stagione, sperando ce ne possa essere un'altra – ha detto lo showman visibilmente commosso -. Chi lo sa, adesso non si può dire. Vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema. Magari ci si vedrà all'inizio dell'inverno. Ringrazio tutto il pubblico che ci ha guardato la mattina, grazie a chi ci ha guardato su RaiPlay. Grazie a chi ci ha guardato su Rai1 che ringraziamo...e grazie a tutti i tg della Rai che hanno sempre parlato di noi"

A promettere un “arrivederci alla prossima stagione” è l’ad Rai Roberto Sergio. “Fiorello è un mattatore e fuoriclasse assoluto...

