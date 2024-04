“LA CARNE SINTETICA? IO VOGLIO IL FILETTO E IL GRASSO. ALLO CHEF LOCATELLI PIACE? SE LA MANGIASSE LUI” – LO CHEF GIANFRANCO VISSANI APRE LE VALVOLE A “UN GIORNO DA PECORA” - "I FRUTTARIANI HANNO ROTTO, MANGIANO FRUTTI CADUTI PER TERRA. MA COME SI FA DAI..." – "LA MELONI? HA OCCHI FREDDI E DEVE STARE DI PIU’ IN MEZZO AL POPOLO – CHE PIATTO PUO’ ESSERE? UNA ZUPPA DI GRANA, CON UN PO’ DI PASSION FRUIT ED UN FILO D’OLIO – E TAJANI? UNA ZUPPA DI LATTARINI - CONTE? UN SERPENTE MARCHIGIANO…"

Da Un Giorno da Pecora

Gianfranco Vissani a ruota libera a Un Giorno da Pecora. Ospite della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro, nella puntata di oggi lo chef ha parlato di sé e di politica, di cucina e di alimenti che proprio non sopporta. Partiamo con la politica: lei ha espresso più volte apprezzamento verso la premier italiana.

“Certo, Giorgia Meloni mi piace anche se ultimamente sta più sulle sue, mi sembra di vedere qualche vecchio senatore mentre dovrebbe stare più in mezzo al popolo. La vedo – ha proseguito il cuoco a Un Giorno da Pecora – con degli occhi freddi la Meloni. La dolcezza riesce sempre a pagare invece ma sia chiaro: qualsiasi cosa fa Giorgia per me va bene”.

Che piatto potrebbe essere la presidente del Consiglio? “Una zuppa di Grana Padano, con un po’ di passion fruit ed un filo d’olio”. Proseguendo con questo gioco, quale piatto potrebbe rappresentare bene i suoi alleati di governo? “Salvini potrebbe essere un risotto alla milanese, Tajani invece una zuppa di lattarini o una bella amatriciana”. E, tra gli avversari, che piatto potrebbe esser Giuseppe Conte? “Un serpente di cioccolato marchigiano, che è buonissimo, con il cioccolato e le mandorle”. Siamo quasi arrivati a Pasqua e come ogni anno ci si chiede cosa preparare per il pranzo di domenica, tra chi include l'agnello e chi lo evita.

“Secondo me ognuno per Pasqua si mangia quello che vuole. Pure i fruttariani, che però hanno rotto: fai cadere la frutta per terra e poi te la mangi, ma dai, come fanno a vivere così...”, ha detto polemico Vissani a Un Giorno da Pecora. Tra le novità alimentari degli ultimi tempi c'è la carne sintetica. A riguardo il suo collega e giudice di Masterchef Locatelli ha detto che, se andrebbe prodotta, altrimenti saremo comunque costretti ad acquistarla all'estero. “E allora se la mangiasse lui, io voglio la carne, il filetto, il grasso”. Infine, una curiosità:lei indossa sempre delle scarpe di vernice rossa. Quante paia ne possiede? “Ne ho una collezione di 200 paia, ma mica le compro, me le regalano”.

