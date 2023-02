“CARO FEDEZ, LA VOLEVO TRANQUILLIZZARE: I TESTICOLI SI SONO STACCATI” – A “FUORI DAL CORO” MARIO GIORDANO ASFALTA FEDEZ CHE LO AVEVA ACCUSATO DI AVER MANDATO UNA GIORNALISTA A FARE UNA INCHIESTA SULLA SUA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ: “PER QUANTO RIGUARDA LA VOCE, È UN MIO DIFETTO FISICO, CHE PERALTRO MI HA FATTO ANCHE SOFFRIRE A LUNGO. MI STUPISCE CHE LEI, IL PALADINO DEI DIRITTI CIVILI, SI ATTACCHI AI DIFETTI FISICI DEGLI ALTRI…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Elisabetta Murina per www.fanpage.it

mario giordano risponde a fedez 6

Mario Giordano ha risposto con "due paroline" a Fedez durante la puntata di Fuori dal Coro. Il rapper aveva accusato il conduttore di aver mandato una giornalista a fare una inchiesta sulla sua presunta omosessualità. [...]

La risposta di Mario Giordano a Fedez in diretta a Fuori dal Coro

Mario Giordano ha aperto la puntata del 21 febbraio di Fuori dal Coro parlando della questione Fedez e ribadendo ancora una volta che non andrà in onda nessun servizio incentrato sulla sua sessualità, ma che al centro del programma ci saranno i problemi degli italiani.

mario giordano risponde a fedez 5

"Caro Fedez, due paroline gliele dire…"– ha esordito il conduttore- "Lei è stato per una settimana protagonista sul palco di Sanremo, dove ha compiuto gesti clamorosi, come quando ha mimato l'atto sessuale o ha stracciato le foto. Ha fatto tanto parlare di sé, poi si è chiuso nel silenzio. Poi il primo video, dopo una settimana, dedicato a me, ero quasi onorato".

mario giordano risponde a fedez 4

A quel punto Giordano ha mandato in onda il video che il rapper ha condiviso tra le sue storie, dove ha usato parole piuttosto forti nei suoi confronti. Poi ha aggiunto:

"La volevo tranquillizzare, i testicoli sono attaccati, tutto regolare. E per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico, che peraltro mi ha fatto anche soffrire a lungo. Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dire lo faccia per quello che dico, non per i difetti fisici. Ma lei in fondo è quello che cantava "Ho un odio represso verso i gay", si è messo a ridere mentre parlava di Emanuela Orlandi. Di lezioni da lei, caro Fedez, non ne prendiamo. Deve avere rispetto dei nostro inviati.

mario giordano risponde a fedez 7

mario giordano risponde a fedez 3 mario giordano risponde a fedez 1 MATTEO SALVINI E MARIO GIORDANO COME FEDEZ E SAVIANO - MEME BY CARLI tweet fedez vs. mario giordano 6 tweet fedez vs. mario giordano 5 mario giordano risponde a fedez 2