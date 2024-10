5 ott 2024 08:45

“CARO TEO, CHIAMA PURE SE VUOI, TANTO IO NON TI RISPONDO” – ADRIANO CELENTANO REPLICA ALLO STORICO AMICO TEO TEOCOLI, CHE S'ERA LAMENTATO (“È SCOMPARSO, NON RISPONDE AL TELEFONO, NON PARLA PIÙ CON NESSUNO, FORSE È MORTO”) – IL MOLLEGGIATO SUI SOCIAL: “HO LETTO CHE TU SOFFRI PERCHÉ È DA 5 ANNI CHE IO NON RISPONDO ALLE TUE TELEFONATE, MA SE IO NON RISPONDO È PERCHÉ TI VOGLIO BENE! COME FAI A NON CAPIRLO? NON DEVI ESSERE TRISTE…” – VIDEO