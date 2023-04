“NEL CASO DIVENTASSE LEGGE LA PROPOSTA DI RAMPELLI CONTRO I FORESTIERISMI DELLA LINGUA ITALIANA, LA TESTATINA “BLOB” VERRÀ SOSTITUITA CON L’ITALIANISSIMA “POLTIGLIA” - ALDO GRASSO CELEBRA IL PROGRAMMA DI RAI 3 E NE APPROFITTA PER SVELENARE SUL GOVERNO: “BLOB” È TV ALLO STATO PURO, CON IL SUO REPERTORIO DI FORMULE LOGORATE DALL’ABUSO E IL SUO ARSENALE DI “FRASI FATTE”, A RIPROVA CHE IL VUOTO È FATTO DI PIENI…”

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Blob si sta portando avanti con il lavoro. Nel caso diventasse legge dello Stato la proposta di Fabio Rampelli contro i forestierismi della lingua italiana, la testatina «Blob» verrà sostituita con l’italianissima «Poltiglia», anche se il termine «blob» è ormai registrato da molti dizionari […]

ALDO GRASSO

La sgrammaticatura è un errore di grammatica, come ha spiegato il premier (presidente del Consiglio) Meloni per chiudere la polemica sull’eccidio delle Fosse Ardeatine: quella di Ignazio La Russa sull’attentato di via Rasella è stata «una sgrammaticatura istituzionale».

Anche storica, verrebbe da aggiungere. E subito «Blob» piazza alcuni frammenti del film Sono tornato di Luca Maniero: siamo a Roma nel 2017 e dalla porta alchemica di Villa Palombara all’Esquilino viene risputato nella contemporaneità dal 1945 niente di meno che Benito Mussolini (Massimo Popolizio) il Duce.

[...] «Blob» è tv allo stato puro, con il suo repertorio di formule logorate dall’abuso e il suo arsenale di «frasi fatte», a riprova che il vuoto è fatto di pieni. In politica, la sgrammaticatura ha il sapore di un diversivo, come immaginare un «liceo del made in Italy» (si potrà ancora dire made in Italy?). Sgrammatica oggi, sgrammatica domani si arriva all’autarchia che ogni «Blob» si porta via.

