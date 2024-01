10 gen 2024 12:03

“IL CASO FERRAGNI? HA COMMESSO ERRORI E LI STA PAGANDO, NON SI GIOCA CON LA BENEFICENZA” - ANCHE MANUELA ARCURI INFILZA LA INFLUENCER: “NOI ITALIANI CI SIAMO SENTITI UN PO’ PRESI IN GIRO” - "MELONI O SCHLEIN? PREFERISCO LA PREMIER, MI PIACE COME LA PENSA. IL POLITICO PIU’ AFFASCINANTE? SALVINI” - "PRINCE? MI SCELSE PER FARE LA PROTAGONISTA DI UN SUO VIDEO. LUI NON CI PROVO’ E NEMMENO IO” – E SU SANREMO… - VIDEO