“CE L'HAI CON ME, CE L'HAI COL MONDO. IL PROSSIMO ANNO VAI VIA, HAI STUFATO”

Stasera eravamo stretti, ma il prossimo anno saremo un po’ più larghi in quel tavolo. @stanzaselvaggia, preparati ai miei “zeeero”. 0? #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/JB31PTYN5O — Teo Mammucari (@mammucari_teo) November 11, 2023

1. BALLANDO CON LE STELLE, SCONTRO LUCARELLI - MAMMUCARI

Estratto dell'articolo da www.gazzetta.it

ballando con le stelle 6

Puntata ricca di eventi quella di Ballando con le stelle di sabato 11 novembre 2023 che si è aperta con la conferma del ritiro di Lino Banfi. La scelta dell'attore di confermare quanto anticipato la scorsa settimana, ha portato all'annullamento dello spareggio che era previsto in apertura di puntata, tra le coppie formate da Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Giovanni Terzi e Giada Lini.

ballando con le stelle 7

Simona Ventura e Wanda Nara si sono confermate tra le migliori ballerine di questa edizione, ma non sono mancate le sorprese. Ennesima lite tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari, ormai un punto fermo di questa stagione di Ballando con Le stelle, ma visti i diversi infortuni, non sono mancati anche i "finti" malori in diretta.

Alla fine tra i voti dei giudici, il tesoretto e le preferenze social, sono finiti allo spareggio Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Ricky Tognazzi. Proprio la coppia Ricky Tognazzi - Tove Villfor, è stata eliminata con solo il 19% di voti del pubblico.

[...]

ballando con le stelle 5

Lino Banfi si è ritirato da Ballando con Le Stelle [...] "Non posso continuare per mille ragioni, non ce la faccio" [...] Lino Banfi ha aggiunto, spinto da Milly Carlucci, che è stato male ultimamente. "Questo non lo volevo dire. Tu mi hai detto: ‘Se lo vuoi dire, lo dici’. Lo diciamo in modo simpatico, perché il discorso è difficile. Sto andando avanti a tre antibiotici al giorno", ha così aggiunto spiegando di aver subito un'operazione in bocca con la rimozione di tre denti ("uno non mio" ha aggiunto), tutto per colpa di un semino di cachi. [...]

ballando con le stelle 1

Quando è stato il momento di Teo Mammucari di esibirsi con un paso doble, la lite con Selvaggia Lucarelli si è acuita. Prima dell'esibizione hanno fatto vedere un video in cui Mammucari invita la giuria a sorridere di più "Bastone e carota è fondamentale nello spettacolo, non puoi solo colpire". Poi ha raccontato di aver raggiunto Selvaggia Lucarelli in camerino per salutarla: "Se incontri una ragazza con cui sei uscito 25 anni fa qual è il primo impatto? Un abbraccio, un come stai" e ha raccontato che lei era al trucco e non si è alzata. Lei ha risposto che era ironica mentre era al trucco quando gli ha detto "è conflitto d'interessi".

ballando con le stelle 3

Dopo l'esibizione Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno dato giudizi postivi, negativi invece per Mariotto e Lucarelli. Mariotto lo ha descritto come King Kong con delle fragilità. Mammucari si è risentito anche perché gli hanno detto che Caprarica ballava meglio di lui: "Ma se si è perso la ballerina. Ma è un cane senza una zampa". A quel punto il giornalista ha risposto: "Io sono un gentiluomo, tu sei un po' cafone. Faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Hai rotto, balla e impara a ballare non fare il molleggiato".

ballando con le stelle 11

Insomma lo spettacolo di Teo Mammucari inizia a infastidire un po' tutti. Lucarelli ha aggiunto: "Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su". Mammucari ha risposto "Tu stai là da sette anni ma non ci hai capito niente" dicendo che lui sarà il vincitore e che 3 settimane fa non aveva mai davvero ballato. "Ce l'ha con me, ce l'ha con il mondo. Il prossimo anno vai via hai stufato".

ballando con le stelle 10

Momenti di panico a Ballando con le stelle, ma era tutta una scena. Antonio Caprarica durante la sua samba ha finto un malore, una scenetta dopo la critica della giuria che lo invitava a movimentare la performance la scorsa settimana [...]

A fine esibizione Rosanna Lambertucci si è invece finta morta, seguendo il consiglio di Guillermo Mariotto della scorsa puntata [...]

2. BALLANDO CON LE STELLE, SCONTRO LUCARELLI-LAMBERTUCCI: "CI CHIAMI CICCIONI"

ballando con le stelle 4

Momenti di tensione a Ballando con le stelle per la messinscena di Rosanna Lambertucci. L'ex conduttrice ha finto un malore durante la sua esibizione e in tanti si sono preoccupati per le sue condizioni.

Ma al termine della performance, è stata proprio la Lambertucci a spiegare come stavano le cose e a rivelare una scomoda verità: "Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria". [...]

ballando con le stelle 13

Ad aprire il fuoco è stata proprio la Lucarelli che non ha digerito alcune dichiarazioni della Lambertucci in settimana: "La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”, ha ribattuto Rosanna.“È body shaming”, ha replicato Selvaggia.

ballando con le stelle 2

Lo scontro però non si è fermato qui. Anzi, è andato avanti. "Sembra una piaggeria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”, ha affermato la Lucarelli. "Faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica", ha ribattuto la Lambertucci. Poi è tornato il sereno ma a Ballando a quanto pare la tensione resta altissima.

ballando con le stelle 8 ballando con le stelle 12 ballando con le stelle 9