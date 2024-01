“CECCHETTO ERA IL BOSS, IO UN RAGAZZINO. MA I RAGAZZINI CRESCONO E I BOSS INVECCHIANO” – LA RISPOSTA DI LINUS ALL’INTERVISTA AL CURARO DI CLAUDIO CECCHETTO: “VENIAMO ALLA PIETRA DELLO SCANDALO, IL ‘FESSO’ (CON CUI LINUS HA DEFINITO CECCHETTO IN DIRETTA SU “RADIO DEEJAY”, NDR) - "COME AVREI DOVUTO DEFINIRE CHI FA UNA PUNTATA CELEBRATIVA SUI ‘NOSTRI ANNI’ E CON CURA CERTOSINA E MESCHINA EVITA PER TUTTO IL TEMPO ANCHE SOLO DI NOMINARMI? BASTAVA QUELLO, MA I FESSI NON SONO STATI IN GRADO DI CAPIRLO”

Lettera di Linus al “Corriere della Sera”

Caro direttore,

cominciamo dalla fine, cioè da questa crocefissione degli ultimi giorni. Non ho risposto al post del figlio di Cecchetto se non scrivendogli direttamente sul suo profilo. Non volevo essere sgarbato e non volevo alimentare una polemica basata sul nulla. Poi evidentemente l’attualità non ha regalato niente di interessante in questo inizio anno ed eccoci qua.

Solo per puntualizzare alcune cose, in particolare in riferimento all’ennesima intervista rilasciata dallo stesso Cecchetto. Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino. A lui devo tutto il mio successo, e l’ho scritto e dichiarato in ogni occasione. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall’età…

Prima precisazione: nel ’94, quando lui decise di ricattare il Gruppo a cui quattro anni prima aveva venduto la radio («ridatemela o me ne vado» disse; «ok, vattene» gli risposero) io ero un signor nessuno. Solo dopo la sua uscita il Gruppo, che di radio sapeva meno di zero, chiese ad Albertino (che allora era l’ago della bilancia) di portare avanti la radio e a me di dargli una mano. Io accettai, con molta incoscienza, e il resto è storia.

In questi trent’anni non ho mai rilasciato una qualunque dichiarazione contro di lui, mai. Cercatela pure, non la troverete. Al contrario suo, che non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi, compreso darmi dell’hater perché mi ero permesso di dire che la Notte Rosa fosse una cosa obsoleta. Per fortuna lo stesso Sindaco di Rimini intervenne a darmi ragione.

Certo, non ci siamo mai stati simpatici. Certo, capisco la frustrazione per aver visto la radio che lui aveva fondato e poi buttato non solo non affondare ma continuare a viaggiare a gonfie vele. Da trent’anni poi! Dev’essere terribile! Ma, mi chiedo, è colpa mia?

E veniamo alla pietra dello scandalo, il «fesso»: caro Jody, nel video che hai pubblicato si sente me ironizzare sul flop del programma e Nicola darmi del fesso. E io che rispondo “no, fesso quello”. Secondo te, come avrei dovuto definire chi fa una puntata celebrativa sui «nostri anni» e con cura certosina e scientificamente meschina evita per tutto il tempo anche solo di nominarmi? Bastava quello, ma i fessi non sono stati in grado di capirlo. Con immutata stima, come diceva un mio amico.

