19 dic 2023 18:02

“CÉLINE DION NON HA PIÙ IL CONTROLLO DEI SUOI MUSCOLI. E LE CORDE VOCALI, COME IL CUORE, SONO MUSCOLI” – LA SORELLA PARLA DELLE CONDIZIONI DELLA CANTANTE CHE STA COMBATTENDO CONTRO UNA MALATTIA RARA, LA SINDROME DELLA PERSONA RIGIDA - “È UN DISORDINE CHE COLPISCE UNA PERSONA SU MILIONI GLI SCIENZIATI NON HANNO FATTO MOLTA RICERCA A RIGUARDO” MA LA SPERANZA RIMANE: “L'OBIETTIVO? IL RITORNO SUL PALCO. IN QUALE VESTE? NON SAPREI…”