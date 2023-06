“A CENA FACEVAMO A GARA DI BARZELLETTE. RIMPROVERO’ CAIRO PERCHE NON LO FACEVA RIDERE” – I RICORDI DI BERLUSCONI BY EZIO GREGGIO: “VOLEVA UN PROGRAMMA SIMILE A DOMENICA IN. IO E RICCI GLI MOSTRAMMO LA PUNTATA ZERO DI DRIVE IN. ALLA FINE DISSI A ANTONIO: “CI CACCIA A CALCI IN CULO. E INVECE DURO’ 5 ANNI E CAMBIO’ LA STORIA DEL VARIETA’ TV. ALLE VOLTE MI TELEFONAVA PERCHÉ NON GLI PIACEVA COME ERA PETTINATA TINI CANSINO” - QUANDO GLI DISSI CHE ERO JUVENTINO, RISPOSE..."

Estratto dell'articolo di Laura Rio per “il Giornale” – settembre 2016

d'angelo greggio drive in

Ezio Greggio, un' intera carriera (33 anni) passata dentro Mediaset, vivendo e vedendo la storia della televisione privata italiana.

Quando è stata la prima volta che ha incontrato Berlusconi?

«La prima volta non si scorda mai, soprattutto col Cavaliere. 1983: ero appena entrato nella scuderia. Lo incontrai in via Rovani, molto simpatico, mi raccontò la sua visione della tv e quello che voleva fare. Negli anni successivi realizzò tutto quello che mi aveva anticipato. Parlammo di tutto. Di televisione, di case, di calcio».

Il debutto a Canale 5 nello storico Drive In di Antonio Ricci...

«Fu Giancarlo Nicotra, il regista recentemente scomparso, che mi portò a Canale 5. D' Angelo lo chiamammo dopo, quando nacque Drive In. Conobbi Ricci subito dopo il mio arrivo. Ad Antonio Berlusconi aveva chiesto di realizzare un varietà, voleva una sorta di Domenica In. Ricordo una riunione da lui in cui c' eravamo Ricci e io che gli mostrammo la puntata zero di Drive In. Ogni tanto si voltava dietro di noi e ci lanciava delle occhiatacce.

berlusconi cairo

Dissi ad Antonio: Mi sa che ha capito che il nostro Drive In con Domenica In c' entra una beata mazza! Ci caccia a calci in c.... Finita la puntata ci disse: Non è quello che vi avevo chiesto...; gli allungammo la mano in sincro per salutarlo e andarcene, ma aggiunse: ...comunque intuisco che è forte: lo facciamo. Drive In durò 5 anni e cambiò la storia del varietà tv».

Come sono stati in tutti questi anni i rapporti con lui? Si faceva sentire spesso? Si racconta che intervenisse nella preparazione dei programmi...

ezio greggio

«Ci si sentiva e ci si vedeva spesso, passava anche negli studi a salutare. Alle volte mi telefonava perché non gli piaceva come era pettinata Tini Cansino. All' epoca la tv era certamente uno dei suoi interessi primari. Alle volte si andava a cena con lui e lì scattava la gara delle battute e delle barzellette, di cui è sempre stato patito. Erano serate sempre molto divertenti.

E c' erano solo uomini: lui, Ricci, Urbano Cairo e io. Una sera una mia battuta lo fece scompisciare dalle risate, si voltò verso Urbano e dandogli una pacchetta sulle spalle gli disse scherzando: Perché non mi fai ridere come Ezio?. Urbano forse non raccontava bene le barzellette ma sicuramente aveva altre doti, infatti è diventato uno degli imprenditori più importanti del nostro Paese».

ezio greggio ai funerali di silvio berlusconi

(...)

Capitolo calcio: il tifo per la Juventus lui glielo ha perdonato?

«Sul calcio e su Silvio potrei scrivere un libro. Appena comprò il Milan, a una cena da Giannino mi disse: Ma tu Ezio tifi per il Milan?. E io: No sono Juventino, sono nato in Piemonte. E lui: Guarda che Emilio Fede era juventino ma ora tifa Milan. Risposi sorridendo: Ahahah... no Silvio, sono e rimarrò sempre tifoso della Juve. Si fermò un attimo a pensare, diventando quasi serio e poi sbottò bevendo il caffè: Allora mi compro anche la Juve!.

ezio greggio enrico beruschi

Un' altra volta andai da lui a discutere un contratto, perché all' epoca con certi big trattava direttamente. La discussione riguardava un aumento di cachet. A un certo punto cominciammo a parlare di calcio, perché gli raccontarono che giocavo ancora in una squadra dilettantistica e qualche gol lo facevo.

All' improvviso mi disse: Ma se io mercoledì ti facessi giocare 10 minuti nell' amichevole che il Milan gioca al Bernabeu contro il Real, rinunceresti all' aumento?. Non esitai: Non c' è cifra. Certo, rinuncio subito. Non giocai a Madrid ma mi diede l' aumento senza più continuare la discussione. This is Silvio!».

ezio greggio gianfranco dangelo drive in ezio greggio enrico beruschi greggio d'angelo christian de sica massimo boldi ezio greggio