“A UNA CERTA ETA’ IL SESSO CONTA MENO: O E’ PER AMORE O E’ MEGLIO LA PALESTRA” – LA FRASE DI TERESA SAPONANGELO NELLA COMMEDIA “IL SEGRETO DEL TALENTO” SCRITTA DA VALERIA PARRELLA CHE A "OGGI" SPIEGA: “A 60 ANNI UNA MIA AMICA MI DISSE CHE ORMAI DEGLI INCONTRI CON GLI UOMINI LE INTERESSAVANO LA SEDUZIONE, LE BUONE CHIACCHIERE, LA BOTTIGLIA DI VINO A TAVOLA. E SULL’ANDARCI A LETTO DISSE: DEVE PROPRIO VALERE LA PENA DI FARSI UNA SUDATA”

Lettera a Valeria Parrella pubblicata da “Oggi”

(…)

TERESA SAPONANGELO

Ho visto il vostro spettacolo al San Ferdinando e mi sono identificata nell’urlo iniziale di Teresa Saponangelo, in cui dice che si è scocciata, e tra i motivi ci mette la perdita dell’amore. Non sono un’artista, ma anche le commercialiste hanno bisogno di un motivo per alzarsi dal letto la mattina. Ho avuto una lunga convivenza e, alla fine, qualche storia pescata alle cene. Tutto si è fermato negli anni della pandemia. Ma è nata in me una nuova consapevolezza e cioè che poi a me tutta questa promiscuità non interessa. Ora tre giorni di palestra a settimana mi bastano. Torno alla frase della brava Saponangelo: non sarà che a una certa età o è per amore o è meglio la palestra? - Valeria d.v.d.

LA RISPOSTA DI VALERIA PARRELLA

valeria parrella

Carissima Valeria, una mia amica che quest’anno compie 60 anni già prima della pandemia mi disse che ormai degli incontri con gli uomini le interessavano la seduzione, le buone chiacchiere, la bottiglia di vino a tavola, e anche andarci, in quel benedetto letto. Ma non era più così importante: «Deve proprio valere la pena di farsi una sudata». Nella tua lettera ci vedo questa nuova consapevolezza: la sudata non è per forza, è una meta ragionevole, ma non è più (come forse quando ci comandavano gli ormoni) l’obiettivo. Secondo me tu non ti sei scocciata: stai lasciando dietro di te le scorie della vita precedente. E intanto che torni l’amore, l’endorfina dello sport e il lavoro da commercialista mi appaiono già un ottimo motivo per alzarsi dal letto.

