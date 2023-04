5 apr 2023 14:15

“CERTE SERE IN CUI MI MANCA A MERDA, E, SÌ, CHE È LÌ, EH” – NON E’ IL CANTO DEL MUEZZIN DI VIA ASIAGO MA MADAME CHE INTONA “SCICCHERIE” DA FIORELLO A “VIVA RAI 2” – IL PEZZO, SCRITTO DALLA CANTANTE QUANDO AVEVA 16 ANNI, SI SEGNALA PER IL TESTO ELABORATO (“CIAO AMORE BIBBI, QUANTO BELLO, PERÒ SUCCHIA LÌ, EH/UN POCO ANCORA PERCHÉ FICCATINE") E L’INTERPRETAZIONE ADAMANTINA (CHI RIESCE A DISTINGUERE PIU’ DI 4 PAROLE VINCE UNA BATTERIA DI PENTOLE) – TRA GLI AMMIRATORI DEL BRANO CRISTIANO RONALDO (CHE, INFATTI, NON PARLAVA UNA PAROLA DI ITALIANO) – VIDEO