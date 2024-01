28 gen 2024 19:58

“CERTO FIORELLO, SI FA PER RIDERE, MA QUESTO È BULLISMO” – ROMINA CARRISI SI INCAZZA CON LO SHOWMAN, CHE A “VIVA RAI2” HA IRONIZZATO SUL NOME DEL PRIMOGENITO DELLA FIGLIA DI AL BANO E ROMINA, AXEL LUPO – FIORELLO AVEVA DETTO: “AXEL LUPO! PENSA CSE INCONTRA NATHAN FALCO. MAI UNO CHE CHIAMA UNA FIGLIA BLATTA”. E MA LEI NON HA GRADITO: “FORSE DA PICCOLO HANNO PRESO IN GIRO TE E CATENA…”