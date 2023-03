SCEGLIERSI UN FIGLIO SU UN CATALOGO: IL FACEBOOK DELLA PROCREAZIONE "ON DEMAND" – "EXTRAORDINARY CONCEPTION" È UN'AGENZIA STATUNITENSE CHE PROPONE ONLINE OLTRE TREMILA PROFILI DI DONNE DI OGNI ETNIA, COLORE, ALTEZZA, PRONTE A OFFRIRE I PROPRI OVULI PER UNA MATERNITÀ SURROGATA (CHE SARANNO POI IMPIANTATI IN UN'ALTRA DONNA "GESTANTE") E ASSICURA: “PER IL VOSTRO FUTURO BAMBINO POTETE SCEGLIERE IL COLORE DEI CAPELLI, DEGLI OCCHI” – I PREZZI VANNO DAI 140MILA EURO AI 250MILA PER I PARTI GEMELLARI – LA SOCIETÀ ORGANIZZA ANCHE TOUR IN ITALIA PER RECLUTARE CLIENTI… – VIDEO