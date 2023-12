“CHE MALE C’È SE OLTRE ALLE ORECCHIE ANCHE L’OCCHIO HA DI CHE GODERE?” – UN LETTORE CI SCRIVE: “ANCHE FRA LE ARTISTE DI MUSICA CLASSICA LE RAGAZZE DOTATE DI UN BEL CORPO NON SI VERGOGNANO A MOSTRARLO” – LA SCHIENA NUDA DELLA PIANISTA KATIA BUNIATISHVILI, LE COSCE DELLA DELIZIOSA YUJA WANG E IL DECOLLETE DI ANASTASIA HUPPMANN - LA DAGO-RISPOSTA: "LE TRE MUSICISTE ESEGUONO IL REPERTORIO DI GRANDI GENI, NON CI RIFILANO LA LORO MUSICA SPOMPA. NON HANNO BISOGNO DI UNA CHIAPPA AL VENTO PER DISTRARRE DA UNA VOCE NON ECCEZIONALE. SPOGLIARSI PER COMPENSARE LE LACUNE È UNA PARACULATA DA MEZZE CALZETTE..."

ARTICOLI CORRELATI

elodie al concerto di roma 6

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

sulla polemica iniziata con la critica di Gino Paoli alle cantanti che amano esibire il loro corpo, senza voler commentare la risposta di Elodie, voglio però far notare che anche fra le artiste di musica classica le ragazze dotate di un bel corpo non si vergognano a mostrarlo, sapendo che è la loro bravura, e non il fisico, a portare sul palcoscenico.

La pianista Katia Buniatishvili non solo mostra le splendide zinne, ma suona con un vestito con la schiena nuda, per mostrare che non le serve il reggiseno.

katia buniatishvili 2

La deliziosa Yuja Wang suona in minigonna o hot pants per mostrare le belle gambe, Anastasia Huppmann ha un bel decolleté e lo mostra.

Che male c’è se oltre alle orecchie anche l’occhio ha di che godere?

L.A. Voisin

DAGO-RISPOSTA:

Mostrare la bellezza è un valore aggiunto: un bel corpo è estasi e meraviglia.

Se ai concerti le tre musiciste che cita il nostro lettore (Katia Buniatishvili, Yuja Wang e Anastasia Huppmann) esibiscono scollature e cosce lunghe non ci indigna, anzi: mettono pepe alle loro performance (se anche l’occhio ha di che godere, che male c’è?).

katia buniatishvili 9

Solo che le tre, nei loro concerti, si limitano a dare esecuzione al repertorio dei grandi geni come Chopin, Rachmarinov, Tchaikovsky. Non ci rifilano la loro musica spompa.

Non usano la bellezza per “coprire” un repertorio modesto. Non hanno bisogno di una chiappa al vento per distrarre da una voce non eccezionale. Spogliarsi per compensare le lacune è una paraculata da mezze calzette. E vale per tutti, dalle cantanti alle giornaliste, dalle showgirl alle signore per-pene.

yuja wang 6 katia buniatishvili 8 yuja wang 4 yuja wang 8 yuja wang 7 katia buniatishvili 6 katia buniatishvili 10 yuja wang 2 yuja wang 3 yuja wang 1 meme elodie gino paoli 4 ELODIE - MINUTO DI SILENZIO PER GIULIA CECCHETTIN AL FORUM DI ASSAGO katia buniatishvili 7 katia buniatishvili 5

yuja wang 5 anastasia huppmann4 katia buniatishvili 3 anastasia huppmann6 anastasia huppmann3 anastasia huppmann5 katia buniatishvili 4 elodie al concerto di roma 5 yuja wang anastasia huppmann1 anastasia huppmann2 meme elodie gino paoli katia buniatishvili 1