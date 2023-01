“CHE C’È DI NUOVO”? NIENTE, E INFATTI SI CHIUDE – È ARRIVATO AL CAPOLINEA IL PROGRAMMA DI ILARIA D’AMICO CHE, IN POCHI MESI DI PROGRAMMAZIONE, È RIUSCITA A INANELLARE UNA SERIE DI FLOP DI ASCOLTI - IL DIRETTORE RAI PER L’INFORMAZIONE, ANTONIO DI BELLA, AVREBBE (FINALMENTE) DECISO DI SCRIVERE LA PAROLA “FINE” PER IL TALK SHOW DI RAI 2: DOPO UN INIZIO “GARBATO” NEMMENO VIRARE SUL TRASH ERA RIUSCITO A RENDERLO INTERESSANTE…

E’ arrivata al capolinea l’avventura di Ilaria D’Amico su Rai2. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la chiusura di Che C’è Di Nuovo. Il direttore Rai per l’informazione, Antonio Di Bella, avrebbe (finalmente) deciso di scrivere la parola “fine” per il talk show della seconda rete. Del resto, gli ascolti parlavano chiarissimo.

Al momento si starebbe solo vagliando se lasciare a Ilaria D’Amico un’ultima puntata il prossimo giovedì.

Ieri la trasmissione prodotta da Fremantle si è fermata al 2.5% di share pregiandosi di avere in studio nientemeno che Wanna Marchi.

“Quando la Rai è arrivata con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice” così la conduttrice commentava alla vigilia la sua nuova avventura catodica.

