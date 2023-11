16 nov 2023 13:31

“CHECCO ZALONE È LO SPECCHIO IN CUI NON VOGLIAMO SPECCHIARCI” – ALDO GRASSO SOTTOLINEA IL GRANDE EQUIVOCO SULLA COMICITÀ SCORRETTA DI LUCA MEDICI: “OGNUNO SI SENTE GRATIFICATO DALLE BATTUTE DI ZALONE, COME SE FOSSERO RIVOLTE AD ALTRI. RIDIAMO PERCHÉ CI SENTIAMO IMMUNI, NOI CHE NON CI FACCIAMO PROBLEMI CON GLI IMMIGRATI, CON GLI OMOSESSUALI, CON GLI SVANTAGGIATI DI OGNI TIPO. RIDIAMO PERCHÉ CI SFUGGE LA COSA PRINCIPALE: QUELLE BATTUTE SONO RIVOLTE ANCHE A NOI” – VIDEO