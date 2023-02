27 feb 2023 14:33

“CON CHI? CONCITA? MA NON ERA UNA SCIMMIA” – FRANCESCA REGGIANI PORTA IN SCENA AL TEATRO OLIMPICO DI ROMA (DA DOMANI AL 5 MARZO) LA STREPITOSA IMITAZIONE DI GIORGIA MELONI IN COPPIA CON CONCITA DE GREGORIO. “NEL FRATTEMPO, MELONI È DIVENTATA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E QUINDI IL TESTO DELL'INTERVISTA È CAMBIATO. SPERO DI ESSERE RIUSCITA A DARE, IN MANIERA NON DIDASCALICA, DUE DIFFERENTI VISIONI DEL MONDO”. VIENE RIPROPOSTA ANCHE DONATELLA VERSACE E UNA RIFLESSIONE SUI NOSTRI POLITICI…" - VIDEO