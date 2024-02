“A CHI MI CHIEDESSE COME SARÀ IL FESTIVAL 2025, RISPONDEREI CHE ORA È IL TEMPO DI LASCIAR DECANTARE IL TUTTO…” – L’AD RAI, ROBERTO SERGIO, PRENDE TEMPO E NON ESCLUDE DI TORNARE ALLA CARICA CON AMADEUS E FIORELLO: “CI VEDREMO TRA 15-20 GIORNI. SUL CASO DI JOHN TRAVOLTA E’ STATO AVVIATO UN AUDIT INTERNO. IL SUO CONTRATTO PREVEDEVA IL DIVIETO A UTILIZZARE 'ELEMENTI AVENTI VALENZA PUBBLICITARIA E/O PROMOZIONALI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL VESTIARIO E/O ACCESSORI'. SE QUESTO NON È STATO RISPETTATO E LA RAI SARÀ PARTE LESA, SI SAPRÀ TUTELARE NELLE SEDI OPPORTUNE”

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Sono molto soddisfatto". Così l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio sui risultati del quinto festival di Sanremo targato Amadeus. Su un eventuale sesta direzione artistica, esclusa al momento dal conduttore tv, Sergio ha detto, salutando singolarmente i giornalisti presenti in sala stampa all'Ariston: "Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa...".

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "A chi mi chiedesse come sarà il Festival 2025, risponderei che ora è il tempo di lasciar decantare il tutto. Con Amadeus e Fiorello ci vedremo tra una quindicina di giorni per un debrief su quello appena concluso trionfalmente". Lo dice l'Ad della Rai, Roberto Sergio, a consuntivo di Sanremo 2024.

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Il contratto con John Travolta "prevedeva, testualmente il divieto a utilizzare 'elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori'. Se questo non è stato rispettato e la Rai - che ha avviato un audit interno - sarà parte lesa, si saprà tutelare nelle sedi opportune". Lo dice l'Ad dell'azienda, Roberto Sergio, in una nota a consuntivo del Festival di Sanremo 2024.

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Il Festival appena concluso è, per un uomo Rai - quale sono - motivo di grandissimo orgoglio. E di altrettanta riconoscenza per le donne e gli uomini di questa azienda - in tutte le sue componenti, e sottolineo tutte - che hanno realizzato qualcosa di unico. In Italia, credo nessuno sarebbe in grado di realizzare un grande evento come questo. Questa Rai, sì. Per questo mi auguro che venga dato agli incredibili risultati di un Festival entrato nella storia, il rilievo che meritano e che meritano le lavoratrici e i lavoratori Rai".

Lo dice l'Ad dell'azienda, Roberto Sergio, in una nota a consuntivo di Sanremo 2024. "Un grande grazie ad Amadeus - dice Sergio - che ha materializzato l'anima del Servizio Pubblico, la capacità di essere inclusivo, elegante, di divertire con leggerezza, di fare un Festival davvero per tutti, avvicinando anche e soprattutto i più giovani.

Per non parlare poi della qualità dell'offerta musicale e dello spettacolo, e senza dimenticare i momenti di riflessione: temi come la violenza contro le donne, le morti sul lavoro, la malattia, la condizione umana sono stati affrontati con profondità e hanno trovato nel Festival occasione di raggiungere un pubblico enorme che magari, anche solo per un attimo, si è fermato a riflettere su quanto quei temi siano urgenti, ineludibili e interpellino ciascuno di noi.

Un altro grande grazie va a Fiorello per la sua grandissima generosità, il suo non tirarsi mai indietro anche come co-conduttore della serata finale, ma anche per quanto fatto nel cuore della notte, con il suo stile e la sua inconfondibile capacità di intrattenere e far sorridere con intelligenza. Ormai è ufficialmente l'uomo capace di portare il prime time in ogni ora del giorno".

"Ma non posso dimenticare - continua l'Ad della Rai - chi ha condiviso con Fiorello il compito di affiancare sera dopo sera Amadeus: un Marco Mengoni assolutamente inedito, una grande Giorgia tornata dove era cominciata la sua straordinaria carriera, una Teresa Mannino travolgente e solare, una Lorella Cuccarini entusiasta e coinvolgente. E poi i cantanti in gara e gli artisti tutti che si sono esibiti, un nome per tutti Roberto Bolle con una interpretazione che ha incantato oltre 18 milioni di telespettatori e ha ricevuto la standing ovation del'Ariston.

L'orchestra ed il coro del Maestro Leonardo De Amicis e tutti i maestri d'orchestra. A chi mi chiedesse come sarà il Festival 2025, risponderei che ora è il tempo di lasciar decantare il tutto. Con Amadeus e Fiorello ci vedremo tra una quindicina di giorni per un debrief su quello appena concluso trionfalmente".

"Non sono mancate le polemiche, a volte eccessive, come nel caso della protesta degli agricoltori: già mercoledì - sottolinea ancora - Rai aveva detto cosa avrebbe fatto e così è stato fatto, con la lettura di un estratto del loro messaggio da parte di Amadeus.

Quanto alle scarpe di John Travolta, il contratto con l'attore prevedeva, testualmente il divieto a utilizzare "elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori". Se questo non è stato rispettato e la Rai - che ha avviato un audit interno - sarà parte lesa, si saprà tutelare nelle sedi opportune. Ringrazio tutti i colleghi giornalisti per il faticoso lavoro di queste intense giornate".

"I clamorosi risultati di questo Festival dipendono, anche, dal vostro lavoro. Chiudo con un pensiero davvero riconoscente a Sanremo e al suo Sindaco per come hanno accolto e supportato Rai, con convinzione e "allegria". E grazie al prefetto di Imperia, al questore e ai comandanti dei carabinieri e della Guardia di Finanza, e alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine tutte che hanno garantito un Festival sereno e sicuro", conclude Sergio.