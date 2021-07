“NON CI FAREMO INTIMIDIRE" - IL RUGGITO DELLA LAZIO DOPO GLI INSULTI SOCIAL A HYSAJ PER AVER CANTATO “BELLA CIAO” IN RITIRO: “NON È IL PRIMO EPISODIO DI QUESTO TIPO. NOI NON SAREMO MAI DALLA PARTE DI CHI NEGA I VALORI DELLO SPORT” – IL COMUNICATO DELLA FONDAZIONE S.S. LAZIO: "LA GRANDEZZA DELLA NOSTRA POLISPORTIVA NON MERITA UN DIBATTITO COSI' ANTISTORICO E BASSO" - INTANTO, I TIFOSI BIANCOCELESTI SI MOBILITANO PER MOSTRARE LA PROPRIA SOLIDARIETÀ AL DIFENSORE - MELLONE E CUCCHI TWEET