“CHIARA FERRAGNI MI HA DETTO CHE SENZA FEDEZ SI SENTE RINATA” – DEIANIRO MARZANO, AMICA DELLA INFLUENCER, ESCLUDE CHE LEI SIA INTENZIONATA A TORNARE TRA LE BRACCIA DEL CANTANTE – “A CHI PENSA CHE CI POTREBBE ESSERE UN RITORNO DI FIAMMA RISPONDO ASSOLUTAMENTE NO. LEI STA BENE. L’ABBIAMO VISTA CHE HA FREQUENTATO FESTE E FATTO DEI VIAGGI. PROPRIO QUALCHE GIORNO FA MI HA DETTO…” – LA VILLA DI COMO ACQUISTATA DALL’EX COPPIA UN ANNO FA E’ IN VENDITA…

Chiara Ferragni e Fedez non torneranno insieme. La separazione è più vera che mai, in barba a chi pensava ad una mossa di marketing per cancellare lo scandalo del pandoro che ha travolto la carriera dell'imprenditrice digitale. A farlo sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha sentito personalmente l'influencer: "Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato.

Mi ha detto che è impossibile un ritorno - ha rivelato in un'intervista a Non succederà più, in onda su Radio Radio - Proprio qualche giorno fa mi ha detto "Io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione". Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata".

Sempre Deianira ha aggiunto a proposito della separazione dei Ferragnez: "A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale. Lei lo sa che mi occupo di gossip e potrei andare a dirlo. Lei sta bene, si sente rinata. L’abbiamo vista che ha frequentato feste e viaggi". Anche per questo, dunque, l'ex coppia ha deciso di mettere in vendita la villa di Como acquistata solo un anno fa.

