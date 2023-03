“CHICCHE” DI GOSSIP/2 – AMADEUS CORTEGGIA CHIARA FERRAGNI: LA VORREBBE AL SUO FIANCO SUL PALCO DELL’ARISTON ANCHE PER L’EDIZIONE 2024 DI SANREMO. CERTO, BISOGNA VEDERE SE SARÀ ANCORA LUI IL TIMONIERE DEL FESTIVAL: RESISTERÀ ALL’ASSALTO DEL GOVERNO MELONI? – LA VITA DA SINGLE DI ANDREA DAMANTE: DOPO LA ROTTURA CON LA SUA STORICA FIDANZATA, ELISA VISARI, L’EX TRONISTA È VOLATO A MIAMI E PARE…

Estratto da “Chi”

[…] Amadeus “corteggia” Chiara Ferragni

Per il prossimo Festival di Sanremo Amadeus, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no.

andrea damante elisa visari

Vita da single

Nessun ritorno di fiamma: Andrea Damante, dopo la rottura con la sua fidanzata storica Elisa Visari, fa la vita da single. L’ex tronista è volato a Miami e pare sia stato visto in dolce compagnia in una serata al Factory Town. Elisa, invece, da Milano ha trovato un momentaneo rifugio a Roma, dove vive la sua famiglia.

