“CHICCHE” DI GOSSIP – AVVISATE "GAMBERETTO" ZANIOLO: CHIARA NASTI E MATTIA ZACCAGNI CONVOLERANNO A NOZZE IL PROSSIMO 20 GIUGNO A VILLA MIANI, A ROMA. LA COPPIA STA ORGANIZZANDO UN PARTY PER OLTRE 200 INVITATI – LE VACANZE DA QUASI MAMMA DI AURORA RAMAZZOTTI – IMPRENDITRICI E POLITICHE A CASA DI FLAVIA PRUNER…

Aurora e le vacanze da quasi mamma

Aurora Ramazzotti, al sesto mese di dolce attesa, ha scelto dove trascorrerà le sue prime vacanze invernali con il pancione. Insieme con il compagno Goffredo Cerza la coppia andrà a Bormio, in Valtellina, per salutare l’ultimo dell’anno sulla neve.

Zaccagni-Nasti: c’è la data delle nozze

Il bomber della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni sposerà la compagna influencer Chiara Nasti il prossimo 20 giugno a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale.

È lì che la coppia, che ha da poco dato alla luce il piccolo Thiago, sta organizzando un party per oltre 200 invitati.

Un Deddy per l’ex di Donadei

Mentre il nuovo arrivato al “GfVip”, Davide Donadei, ex tronista di “Uomini e donne”, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di “Amici” Deddy. I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano.

Politically (s)correct

Il Covid nei palazzi: Mattarella rimanda

Tradizionali saluti di Natale per i neopresidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, che hanno invitato la stampa nelle loro sedi istituzionali. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, risultato positivo al Covid, ha rimandato l’incontro. Tutti salvi dopo le numerose cene natalizie, tra cui quella apparecchiata da Gianfranco Rotondi di Fratelli d’Italia.

Imprenditrici e politiche a casa di Flavia

Donne imprenditrici e politiche, come Laura Ravetto e Benedetta Fiorini, entrambe della Lega, hanno festeggiato il Natale di Chopard a colazione in casa di Flavia Pruner, ex responsabile comunicazione Crocerossa ed esperta di cerimoniale istituzionale.

Compleanno Enel in onore di Tatò

Anche Gianni Letta e l’ad Francesco Starace sono stati tra i protagonisti della festa per i 60 anni di Enel, che ha radunato all’Auditorium invitati eccellenti per il concerto di Antonio Pappano con la JuniOrchestra di Santa Cecilia. Annunciate tre borse di studio che ogni anno verranno assegnate a giovani laureati di merito in memoria del top manager Franco Tatò.

