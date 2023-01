“CHICCHE” DI GOSSIP – IL CAPODANNO AL BACIO DI ELODIE CON ANDREA IANNONE. DIETRO LE QUINTE DEL CONCERTONE AL CIRCO MASSIMO, ALLO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE, LA CANTANTE HA INAUGURATO IL 2023 CON UN SUPER SLINGUAZZATA AL SUO COMPAGNO – IL DEBUTTO ALLA REGIA DELL’ATTRICE COMICA MICHELA GIRAUD - LA CRISI DI FIAMMETTA CICOGNA - LUCA MARIN HA UNA NUOVA COMPAGNA CHE E' BIONDA E NUOTATRICE COME LA SUA EX, FEDERICA PELLEGRINI...

Da “Chi”

Nel concertone di Capodanno al Circo Massimo Elodie ha infiammato il pubblico con le sue hit. Ma la passione non è andata in scena soltanto sul palco. Dietro le quinte, allo scoccare della mezzanotte, la cantante ha inaugurato il 2023 con un super bacio al suo Andrea lannone.

elodie iannone chi

Amori che si... somigliano!

Luca Marin, ex fidanzato storico di Federica Pellegrini, ha una nuova compagna: Rachele. Anche lei bionda come Federica, anche lei nuotatrice come la Divina. Strane somiglianze che ricordano un passato ingombrante.

Doppio debutto per Michela Giraud

L’attrice comica Michela Giraud, esplosa con la prima edizione dello show di Prime Video “Lol-Chi ride è fuori”, in gran segreto sta girando il suo primo film in cui debutta alla regia ed è la protagonista. Momento d’oro per la ragazza romana alla quale è stato offerto un programma, in seconda serata, targato Raidue. Ma al momento la sua testa è nel cinema.

elodie iannone chi

Fiammetta Cicogna in crisi?

La showgirl Fiammetta Cicogna non starebbe passando un momento facile con il compagno, l’imprenditore Carl Hirschmann. I due sono genitori di due gemelle. Crisi passeggera o duratura?

Politically (s)correct

Mario Draghi in fila

Che ci faceva l’ex premier Mario Draghi nella farmacia di Porta Pia a Roma in fila come un cittadino qualsiasi? Fuori ad aspettarlo c’era l’immancabile scorta, ma l’ex premier ha fatto tutta la fila per comprare le medicine che la moglie gli ha segnato su un biglietto, prima di salire in auto alla volta della casa di campagna a Città della Pieve, dove l’attendono figli e nipoti.

Look da premier...

michela giraud

In quanto a look possiamo dire che finora Giorgia Meloni non ha sbagliato nulla. Mai fantasie sgargianti, tailleur giusti al momento giusto. Taglio sartoriale, camicette bianche per dare luce davanti alle telecamere e golfini sobri per foto familiari sotto l’albero con in più il tocco giovane del berretto di lana. Per proseguire sulla strada giusta potrebbe variare l’outfit con altri stilisti Made in Italy.

... e da teenager

Maria Elena Boschi è una renziana di ferro e una donna dalla proverbiale bellezza, ma l’ultimo outfit su Instagram, in minigonna rossa scozzese e magliettina fina, era un po’ inadeguato alla sua statura, anche se le stava a pennello e lo indossava nel tempo libero.

LUCA MARIN RACHELE CERACCHI fiammetta cicogna fiammetta cicogna 2