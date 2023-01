19 gen 2023 12:32

“CHICCHE” DI GOSSIP – PER CHIARA FERRAGNI SANREMO È IL SOLITO MARKETING: DOPO IL FESTIVAL, DI CUI L’INFLUENCER SARÀ CO-CONDUTTRICE PER DUE SERATE, SU PRIME VIDEO TORNERÀ, COTTA E MANGIATA, LA DOCUSERIE “THE FERRAGNEZ”, PER APPROFITTARE DEL TRAINO DI PUBBLICITÀ – MICHELLE HUNZIKER FA PLIN PLIN – CHE SUCCEDE A MASSIMO BOLDI? SUI SUOI SOCIAL DOMENICA 15 GENNAIO, INTORNO A MEZZANOTTE, È APPARSA UNA…