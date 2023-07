6 lug 2023 08:36

“CHICCHE” DI GOSSIP – IVA ZANICCHI SI È ESIBITA IN UN MINI CONCERTO SU UN VOLO DI LINEA RYANAIR. L’AEREO ERA IN RITARDO, COME ACCADE SEMPRE PIÙ SPESSO, E L’AQUILA DI LIGONCHIO HA PENSATO DI PLACARE IL NERVOSISMO DEI PASSEGGERI CON UNA PERFORMANCE IMPROVVISATA - DOVE ERA DIRETTA LA CANTANTE CON LA PASSIONE PER LE BARZELLETTE SCONCE?