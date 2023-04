“CHICCHE” DI GOSSIP – VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: VALENTINA FERRAGNI È GIÀ TORNATA SINGLE! LA STORIA CON IL NUOVO COMPAGNO, MATTEO NAPOLETANO È DURATA GIUSTO IL TEMPO DI UNA PAPARAZZATA E UNA STRUSCIATA IN DISCOTECA. LA RELAZIONE È FINITA DOPO UN VIAGGIO SEGRETO IN MESSICO, PARE PER VOLERE DI LUI - MAGNINI ISTRUTTORE DI NUOTO FA IMPAZZIRE LE SCIURE A MILANO - IL "MUSEO" DI MARADONA A NAPOLI…

stefano ceci

Da “Chi”

Un museo per Maradona?

Il 10 maggio aprirà a Napoli un memoriale-museo-mostra in onore di Diego Armando Maradona. L’iniziativa è di Stefano Ceci, uno dei migliori amici del calciatore e suo ex manager. Ma la scelta pare non sia stata apprezzata da Diego Junior, figlio del “Pibe de oro”... Insomma, non c’è mai pace per il più grande calciatore di tutti i tempi...

Valentina Ferragni torna single

matteo napoletano valentina ferragni 6

Dopo il viaggio segreto in Messico con il suo nuovo compagno, Valentina Ferragni è tornata single. La storia con Matteo non è decollata, pare proprio per volere di lui. E Valentina, sorella e collega della più famosa Chiara, ora balla ancora da sola.

Magnini “prof” alla Bocconi

Filippo Magnini torna all’università, ma in modo alternativo. Lo fa alla Bocconi di Milano, dove ogni martedì sera insegna nuoto alle signore nella palestra con piscina dell’istituzione.

Politically (s)correct

Il collare che piace alla gente che piace

“Questo piace a lei”. La frase risuonava all’opening party della boutique di Giulia Barela a Roma Prati. “Questo” era il “leaves choker”, il girocollo con foglie in bronzo dorato creato dalla jewel designer; “lei” era Giorgia Meloni, che l’ha sfoggiato durante la visita del premier giapponese Fumio Kishida. Bracciale con foglie, sempre firmato Barela, anche per l’ex ministra Marta Cartabia.

L’Accademia di Francia in rosa e senape

valentina ferragni fa pole dance 1

A Roma, a Villa Medici, come in “concorrenza” con la Design week milanese, il ministro della Cultura francese Rima Abdul Malak e il direttore di Villa Medici Sam Stourdzé hanno inaugurato il restyling delle stanze storiche che ospitano l’Accademia di Francia, a opera dell’archistar India Mahdavi. Una meraviglia sui toni del rosa e senape.

All’armi siam scrittori

Giuseppe Scaraffia ha presentato allo Spazio 7 di Roma “Scrittori in armi” (Neri Pozza Editore). Un libro sulle esperienze militari di intellettuali “riottosi” (tra cui D’Annunzio e Savinio). A parlarne, Ernesto Galli della Loggia e Roberto Cotroneo; letture di Eliana Miglio.

