“A CHICHITA ANGELO AGNOLOTTO AMOR MIO” – LE LETTERE DI UN INFOIATISSIMO ITALO CALVINO A ESTHER JUDITH SINGER, DETTA “CHICHITA”, TRADUTTRICE ARGENTINA, INCONTRATA A PARIGI NELL’APRILE 1962 – “IL CALORE ESTIVO E LA LONTANANZA PROLUNGATA DA TE MI TENGONO IN UNO STATO DI DESIDERIO CHE NON POSSO ESPRIMERE SE NON IN FORMA DI ULULATO: UUUUUUUUUUUUU!...” - A CHI CHIEDEVA PERCHÉ TENERE NASCOSTE LE MERAVIGLIOSE LETTERE A ELSA DE GIORGI, AMATA NEGLI ANNI PRECEDENTI, LA FAMIGLIA E GLI AMICI HANNO SEMPRE RISPOSTO…