“CHIEDO SCUSA PER IL DISAGIO CHE HO PROVOCATO” – FABIO ROVAZZI PROVA A METTERCI UNA TOPPA DOPO LE ACCUSE DI ARROGANZA DA PARTE DEL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA CHE NON HA DIGERITO LA PIRLATA DEL CANTANTE CHE HA SIMULATO IL FURTO DEL SUO SMARTPHONE PER PROMUOVERE IL NUOVO SINGOLO – L’ASSESSORE MARAN MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI. SULLA DENUNCIA, IL SINDACO GLISSA – LA CONTROREPLICA DI ROVAZZI CHE PUNGE SALA: “MILANO E’ IN UNA SITUAZIONE DISASTROSA” – VIDEO

Fabio Rovazzi adesso si può dire, il 15 maggio su tutte le piattaforme esce il nuovo singolo dal titolo Maranza feat con Il Pagante, il video completo in cui svela lo scherzo in cui ha fatto credere di essere stato derubato #fabiorovazzi #maranza #scherzo #cisietecascati pic.twitter.com/eXPJsicaji — Il Tempio News (@IlTempioNews) May 13, 2024

Gianni Santucci per milano.corriere.it - Estratti

fabio rovazzi derubato in diretta instagram

«Mi hanno derubato». «Scusate, ho scherzato». Anzi no: le scuse non c’erano. Forse è anche per questo che martedì mattina il sindaco di Milano Beppe Sala, commentando la trovata del cantante, presentatore e personaggio da 1,3 milioni di follower su Instagram, Fabio Rovazzi, dice secco: «Comportamento arrogante». Tema sicurezza a Milano: nervo scopertissimo. Tanto che in serata la toppa (solo apparente) di Rovazzi arriva: «Chiedo scusa per il disagio che ho involontariamente creato». Ha simulato un furto. Ha pubblicizzato la sua nuova canzone, «Maranza». Il titolo s’inserisce nella dilagante fascinazione per il modello milanese del tamarro/teppistello.

fabio rovazzi al gran premio di monza

Scene da una pirlata. Sequenza A. Corso Garibaldi: Rovazzi con ciuffo pettinato, in diretta Instagram: passa un tizio (vestito, ça va sans dire, da maranza) e gli scippa il cellulare. Sequenza B, giorno dopo (lunedì), ciuffo stavolta spettinato: adesso, sotto il baffo, a Rovazzi scappa un sorriso: «Era tutto finto». Disvelamento: promozione della canzone.

Prima reazione, l’assessore alla Casa del Comune e candidato alle europee per il Pd, Pierfrancesco Maran: «Ma che bella trovata Rovazzi! Anche noi milanesi potremmo avere un’idea divertente di marketing nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato». Sulla denuncia, il sindaco glissa. Però aggiunge: «C’è un degrado nel comportamento e nel senso civico che ovviamente è un rischio per la nostra comunità. Qual è l’esempio che diamo ai nostri figli? Fai il furbo, mettiti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi? È un esempio tristissimo».

beppe sala

In realtà, le scuse di Rovazzi sono un ironico contrattacco. Esordio: «Probabilmente la cosa mi è un po’ sfuggita di mano... Ma credetemi, Milano mi sta a cuore quanto sta a cuore a voi». Poi un giochino fonetico su Maran (assessore) e «Maranza» (sua canzone). A seguire, un sassolino per il sindaco: «Mi ha attaccato. Ne sono dispiaciuto e anche un po’ sorpreso visto che pochi mesi fa si è prestato a fare da comparsa nel video di lancio del nuovo disco dei Club Dogo, in cui Milano viene rappresentata come Gotham City». Ancora: «Milano è in una situazione disastrosa». Infine: il rilancio dell’uscita della canzone.

(...)