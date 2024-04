24 apr 2024 16:08

“CHIEDO SCUSA MA NON SONO ANTISEMITA. MI VOGLIONO IMPICCARE” – PARLA GIORGIO ZANCHINI, LO STORICO CONDUTTORE DI “RADIO ANCH'IO” SU RADIO1, FINITO NEL MIRINO DEI MELONIANI (CON MONTARULI IN TESTA) PER AVER CHIESTO ALLA SENATRICE DI FDI, ESTER MIELI, SE È EBREA: “HO SBAGLIATO, MA VOLEVO FAR CAPIRE CHE CLIMA OSTILE RESPIRANO GLI EBREI. MI HANNO GIÀ MOLLATO TUTTI. HO PASSATO LA MIA VITA A DARE TUTTO QUELLO CHE AVEVO PER QUESTA AZIENDA. NON POSSO ACCETTARE CHE SI DICA DI ME CHE SONO ANTISEMITA...”