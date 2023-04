“CHISSÀ SE IL SUO AMICO BIN SALMAN SI È CONGRATULATO PER IL SUO NUOVO INCARICO" - SELVAGGIA LUCARELLI RANDELLA MATTEONZO RENZI, NEO-DIRETTORE DEL "RIFORMISTA": "ORA SCOPRIRÀ COSA VUOL DIRE ESSERE QUERELATI PRETESTUOSAMENTE E RISCHIARE CONDANNE PENALI PURE PER OMESSO CONTROLLO, VISTO CHE FARÀ IL DIRETTORE. PERCHÉ È UN PO’ DURA FARE IL CONFERENZIERE IN GIRO PER IL MONDO E FARE ATTENZIONE A TUTTO QUELLO CHE ESCE SUL GIORNALE, SAI COM’È…"

Estratto dell'articolo di Cesare Zapperi per www.corriere.it

matteo renzi nuovo direttore del riformista - meme

«Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista»: così su Twitter Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva. L’ex presidente del Consiglio solo pochi giorni fa aveva detto che si sarebbe sottratto per un po’ di tempo alla luce dei riflettori. Questa novità, di cui nessuno sapeva nulla, dice che la sua ultima uscita era vera solo in parte.

Cambia ruolo, ma non esce dalla sfera pubblica alla quale contribuirà dalle colonne del quotidiano noto per le sue battaglie all’insegna del garantismo e contro il populismo. Alle 12 in diretta Facebook Renzi spiegherà come intende muoversi. Al Riformista prende il posto lasciato libero da Piero Sansonetti che va a dirigere l’Unità, il cui ritorno in edicola è previsto per il 18 aprile.

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

Sul sito del Riformista si legge appunto: «Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento».

selvaggia lucarelli 1