“CI STIAMO GUARDANDO IN GIRO. NE HO BISOGNO, ALTRIMENTI MI ANNOIO” – URBANO CAIRO AMMETTE CHE RCS STA VALUTANDO POSSIBILI ACQUISIZIONI: “TUTTO QUELLO CHE È NEL NOSTRO MONDO CI INTERESSA”. A QUALE TESTATA STARÀ PENSANDO? FORSE AL “GIORNALE” DI BERLUSCONI, SU CUI C’ERA UNA TRATTATIVA CON GLI ANGELUCCI, SALTATA PER IL NO DEL CAV?

URBANO CAIRO

(ANSA) - Il presidente RCS MediaGroup Urbano Cairo ammette che il gruppo sta valutando potenziali acquisizioni: "Ci stiamo guardando in giro per cose possibili. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e comunicazione, ci interessa. Dobbiamo essere attivi e dopo 7 anni che ho comprato Rcs ne ho bisogno, altrimenti mi annoio".

Cairo, a margine dell'annuncio del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum sulla Maglia Azzurra del Giro d'Italia, ricorda come Rcs recentemente abbia chiuso l'operazione con Blackstone sull'immobile di via Solferino: "Ci è costato 60 milioni, ma era giusto farlo e ricomprare la nostra casa. A questo punto il nostro debito è contenuto, poco meno dell'investimento sull'immobile".

silvio e paolo berlusconi

sede del corriere della sera in via solferino a milano 2 sede del corriere della sera in via solferino a milano 6

sede del corriere della sera in via solferino a milano 5 sede del corriere della sera in via solferino a milano 3 sede del corriere della sera in via solferino a milano 1