8 giu 2024 13:30

“CI VUOLE TALENTO A ESSERE INCAPACI” - GIORGIA SOLERI CONFESSIONS: “A SCUOLA MI HANNO RIMANDATO IN EDUCAZIONE FISICA” – LA EX DI DAMIANO DEI MANESKIN SCOPRE IL GYROTONIC E SPIEGA AI SUOI FOLLOWER DI AVERE TROVATO L'ATTIVITÀ FISICA CHE POTREBBE FARE AL CASO SUO: “LA MIA CARRIERA SCOLASTICA È STATA UN FALLIMENTO DA OGNI PUNTO DI VISTA, ANCHE IN EDUCAZIONE FISICA PRATICA AVEVO IL DEBITO. L'ESAME È STATO FARE LE BATTUTE DI PALLAVOLO E…”